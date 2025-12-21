RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma perseguição policial que percorreu cerca de 15 quilômetros pelas ruas do Rio de Janeiro terminou com um homem morto e outros cinco presos na madrugada deste domingo (21). A ação começou na avenida Brasil, na altura de Bonsucesso, na zona norte, e teve o desfecho na rua da Passagem, em Botafogo, na zona sul da cidade.

Segundo a Polícia Militar, agentes do (BPVE) Batalhão de Policiamento em Vias Expressas faziam patrulhamento quando observaram seis homens em atitude suspeita dentro de um veículo. Ao receberem ordem de parada, o motorista desobedeceu e fugiu, dando início à perseguição.

Ainda de acordo com a PM, já em Botafogo, quando os agentes tentaram abordar novamente o veículo, os ocupantes do carro atiraram contra a equipe. Houve troca de tiros.

Segundo a corporação, durante a ação três suspeitos foram baleados. Um deles morreu no local. Os outros dois feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados sob custódia para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na zona sul do Rio. A PM não informou o estado de saúde dos feridos.

Após a ação, os policiais apreenderam um veículo roubado, um bloqueador de sinal GPS, dois revólveres calibre 38, uma réplica de fuzil e cinco aparelhos celulares.

A PM afirmou que o grupo integra uma quadrilha especializada em roubos de veículos do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da capital fluminense, que solicitou perícia no local e ficará responsável pela investigação do caso.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que cinco homens foram presos em flagrante pelos crimes de receptação, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Segundo a corporação, um dos suspeitos, ainda não identificado, foi morto durante o confronto.