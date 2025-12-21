SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 43 anos foi morto a tiros na tarde deste sábado (20) em Guarujá, no litoral de São Paulo. O autor do crime seria seu próprio irmão, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública).

O suspeito, de 41 anos, teria disparado quatro vezes contra o irmão, que teria acabado de descer da cabine de um caminhão. Ele fugiu do local em uma motocicleta Honda Bros.

"Uma testemunha viu o crime, e informou que a motivação foi uma briga por consumo de água na casa compartilhada pelos irmãos", disse a SSP.

Uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamada, mas os socorristas constataram que a vítima já estava morta quando eles chegaram ao local.

O crime aconteceu na rua Suzano, na Vila Áurea, no distrito de Vicente de Carvalho. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Guarujá.

POLICIAMENTO REFORÇADO

As cidades do litoral paulista, como Guarujá, receberam reforço no policiamento ostensivo em meio à Operação Verão.

Segundo o governo estadual, esta é a maior mobilização da história do estado para o período, contando com 4.075 policiais militares e 436 viaturas adicionais. A distribuição do efetivo prioriza a Baixada Santista, que recebe 2.800 agentes, enquanto o litoral norte conta com o reforço de 861 policiais.

O investimento anunciado para as ações diretas da operação é de R$ 55 milhões. Pela primeira vez, a operação deve ser ampliada para além do escopo de segurança pública e incluir ações de saúde, mobilidade e defesa civil.

A expectativa é de que o litoral paulista receba 16,7 milhões de visitantes neste verão, que começa neste domingo (21).