SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O início da primeira semana de verão deve ser marcado pelo calor mais forte e pelo índice baixo de chuva em São Paulo. Na capital paulista, a segunda-feira (22) deve começar com o ar ligeiramente mais seco do que nos últimos dias.

A manhã será de sol e poucas nuvens, com mínima de 19°C durante a madrugada. As temperaturas se elevam e podem chegar a 32°C, segundo a previsão do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo. A brisa marítima que sopra do litoral à tarde fará aumentar a nebulosidade, e pode haver algumas pancadas de chuva isoladas.

Na terça (23), o tempo na cidade de São Paulo deve ser semelhante, mas não há previsão de chuva. Os termômetros variam entre 20°C e 32°C.

O tempo mais seco e a temperatura mais elevadas deve ser a tendência em todo o estado e na região Sudeste para este verão, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O prognóstico climático do instituto prevê volumes até 100 mm abaixo da média histórica do trimestre que vai de janeiro a março. As temperaturas no Sudeste devem ficar até 1°C acima da média.

Segundo a Climatemo, a capital pode bater recorde de temperatura do ano na véspera de Natal. Há previsão de que a temperatura chegue à máxima de 35°C na quarta (24), sendo que o registro mais alto até agora foi de 35,1°C, medido pelo Inmet em 6 de outubro.

O motivo é um sistema de alta pressão atmosférica que deve provocar o aumento das temperaturas em todo o Sudeste ao longo da semana.

A mesma tendência da capital vale para Santos, no litoral paulista. Haverá sol forte, calor e a quantidade de nuvens aumenta à tarde, mas a chance de chuva é baixa. As temperaturas podem chegar a 32°C na segunda e 39°C na terça, segundo o Inmet.

A previsão de calor e baixa probabilidade de chuva se repete para o litoral norte paulista e as maiores cidades do interior, segundo o Inmet e a Climatempo.