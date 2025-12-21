SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vestibular tradicional deixou de ser o único caminho para a graduação. Medalhas conquistadas em olimpíadas científicas durante a escola também podem garantir uma vaga na universidade. As inscrições para o processo seletivo do Impa Tech vão até 23 de dezembro, ao meio-dia (horário de Brasília). Ao todo, a instituição oferece até 100 vagas para ingresso em 2026, sendo até 80 destinadas a medalhistas de olimpíadas científicas e até 20 a participantes do Enem.

A seleção é para o curso presencial de bacharelado em matemática da tecnologia e inovação, com início das aulas em 2026, no polo Porto Maravalley, na região portuária do Rio de Janeiro. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do instituto.

Podem se candidatar estudantes que já concluíram o ensino médio ou que estejam cursando o último ano, desde que comprovem a conclusão no momento da convocação. Não é permitida a inscrição simultânea nos dois sistemas de ingresso: o candidato deve optar entre a modalidade para medalhistas de olimpíadas ou a via Enem.

Na modalidade de medalhistas, são aceitos certificados de competições como a OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) nível 3 nacional, OBM (Olimpíada Brasileira de Matemática) nível 3, OBFEP (Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas) níveis B ou C nacional, além das olimpíadas brasileiras de química e de informática. A pontuação da primeira fase resulta da soma dos pontos atribuídos às medalhas apresentadas.

Na via Enem, podem concorrer candidatos que tenham participado das edições de 2023, 2024 ou 2025. Para a classificação na primeira fase, será considerada a maior nota obtida na prova de matemática nesses anos.

O processo seletivo tem duas fases. A primeira avalia o desempenho acadêmico, com base nos resultados em olimpíadas ou na nota de matemática do Enem. A segunda consiste na avaliação de competências gerais, como tenacidade, colaboração, comunicação e expressão do pensamento, por meio de atividades online síncronas, com entrevistas virtuais e dinâmicas em grupo. A nota final é a soma das pontuações das duas etapas

O Impa Tech é uma iniciativa do Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada), que mantém o programa. A graduação tem caráter profissional, voltada para a formação profissional para o mercado. A turma de 2026 será a segunda do projeto. O funcionamento conta com apoio do governo federal, por meio do MEC (Ministério da Educação) e do MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação), além da Prefeitura do Rio de Janeiro.

O instituto prevê a concessão de apoio financeiro a estudantes selecionados que necessitem de auxílio para se manter no Rio de Janeiro durante o curso. O edital informa, no entanto, que a realização do processo seletivo e seus efeitos dependem do repasse de recursos do governo federal e da manutenção do apoio da prefeitura, podendo ser revogado caso essas condições não se confirmem.

Há reserva de vagas dentro de cada sistema de ingresso. Podem concorrer às cotas candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública, autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, além da cota feminina, destinada a candidatas cisgênero ou candidatos transgênero que se identifiquem com o sexo feminino. É permitida a concorrência simultânea entre as diferentes modalidades de cota.