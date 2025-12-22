SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Arsenal de Lula para 2026 fora da meta fiscal, Dino suspende manobra do Congresso e outras notícias para começar esta segunda-feira (22).

GOVERNO LULA

Arsenal de Lula para 2026 tem R$ 80 bi fora da meta fiscal e aumento da dívida pública. Medidas expansionistas com gastos públicos e crédito somam R$ 220 bi no ano eleitoral.

STF

Dino suspende manobra do Congresso para ressuscitar emendas canceladas. Decisão liminar torna sem efeito medida incluída em projeto sobre incentivos fiscais e tributação de bets.

SÃO PAULO

'Não quero ser exemplo para ninguém, só quero ser irmão de todos', diz Júlio Lancellotti em 1ª missa após veto. Público faz abaixo-assinado em favor do padre e diz que ele é alvo de perseguição.

ELEIÇÕES 2026

Insistência de Carlos Bolsonaro em SC é vista no centrão como brecha para recuo de Flávio. PL trata ida para estado para corrida ao Senado como irreversível e diz que RJ já tem candidatos.

TECNOLOGIA

Inteligência artificial cria negócio imobiliário bilionário no Brasil com data centers. Mercado atrai investidores como fundos de BTG Pactual, Patria, Goldman Sachs e Actis.

NATAL

Alta nas importações da China barateia produtos, e 25 de Março vende bijuteria e brinquedo por pechinha. Movimento foi impulsionado pelas tarifas impostas por Trump ao gigante asiático.

MOBILIDADE

Rodízio de veículos na cidade de São Paulo fica suspenso a partir desta segunda (22).

Decisão da prefeitura leva em conta menor fluxo de veículos nesta época do ano.

FUTEBOL

Corinthians volta a superar o Vasco em decisão no Maracanã e fatura o tetra da Copa do Brasil.

Após empate sem gols no jogo de ida, alvinegro vence no Rio por 2 a 1, com gols de Yuri Alberto e Memphis Depay.