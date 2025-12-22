SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O autor Manoel Carlos, 92, transformou Helena em sinônimo de protagonista na televisão brasileira. Fora da ficção e anos depois, o roteiro ainda se repete: Helena foi o nome mais registrado no Brasil em 2025, pelo segundo ano consecutivo, liderando a preferência dos pais.

Antes de Helena, que também liderou o ranking em 2024, a última vez que um nome feminino ocupou o primeiro lugar entre os recém-nascidos foi em 2016, com Maria Eduarda. Nos últimos anos, os nomes que ocuparam a primeira posição da lista foram Miguel, entre 2020 e 2023 e também em 2017, além de Enzo Gabriel, entre 2018 e 2019.

O levantamento faz parte da base de dados do Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Arpen-Brasil, entidade que congrega os cartórios de registro civil do país.

De acordo com a Arpen, os nomes que compõem o ranking demonstram uma preferência nacional por nomes curtos e de fácil pronúncia, como Gael, Ravi, Theo, Noah e Maitê, em uma busca crescente por simplicidade, sonoridade e conexão global.

Além disso, a associação cita que a tendência mostra uma escolha por tradição, uma vez que muitos dos nomes escolhidos têm origem biblíca, com a originalidade marcada pela influência de personalidades do universo digital.

"O ranking nacional de nomes nasce de uma base pública, segura e atualizada diariamente. Isso permite acompanhar, com precisão, como as preferências das famílias brasileiras evoluem ano a ano em todas as regiões do país", diz Devanir Garcia, presidente da Arpen-Brasil.

De acordo com dados do IBGE, há um certo equilibrio entre nascimentos no país em relação ao gênero --os meninos responderam por 51,1% dos nascidos vivos no país em 2024, já a parcela das meninas foi de 48,8%.

Os registros mostram como nomes escolhidos por artistas também podem influenciar a preferência das famílias. Ravi, nascido em novembro de 2024, foi o nome escolhido para o segundo filho do casal de influenciadores e ex-BBBs Viih Tube e Eliezer. Nos últimos anos, o nome teve um forte avanço.

Em 2022, figurava na 14ª posição. Em 2023, subiu para a 11ª; no ano passado, avançou para a 4ª colocação e, em 2025, ocupa o segundo lugar entre os nomes mais escolhidos, desbancando Miguel, que por anos liderou o ranking.

O mesmo ocorreu com o ex-casal Virgínia Fonseca e o cantor Zé Felipe. Eles escolheram o nome Maria Alice para a primogênita, que nasceu em maio de 2021. Naquele ano, o nome estava na 13ª posição. Em 2022, subiu para o 3º lugar e, em 2023, manteve-se no top 10. No ano passado, caiu para a 17ª posição.

VEJA OS NOMES MAIS ESCOLHIDOS NOS ÚLTIMOS 10 ANOS

2015

Maria Eduarda 2016 Maria Eduarda 2017 Miguel 2018 Enzo Gabriel 2019 Enzo Gabriel 2020 Miguel 2021

Miguel 2022

Miguel 2023 Miguel 2024 Helena 2025 Helena

Os 10 nomes mais registrados no país em 2025

1º Helena - 28.271

2º Ravi - 21.982

3º Miguel - 21.654

4º Maite - 20.677

5º Cecilia - 20.378

6º Heitor - 17.751

7º Arthur - 17.514

8º Maria Cecilia - 16.889

9º Theo - 16.766

10º Aurora - 16.506

Os 10 nomes femininos mais registrados em 2025

1º Helena - 28.271

2º Maite - 20.677

3º Cecilia - 20.378

4º Maria Cecilia - 16.889

5º Aurora - 16.506

6º Alice - 14.777

7º Laura - 14.487

8º Antonella - 10.436

9º Isis - 10.378

10º Heloisa - 9.703

Os 10 nomes masculinos mais registrados em 2025

1º Ravi - 21.982

2º Miguel - 21.654

3º Heitor - 17.751

4º Arthur - 17.514

5º Theo - 16.766

6º Gael - 16.201

7º Bernardo - 15.395

8º Davi - 14.425

9º Noah - 14.182

10º Samuel - 14.021