O brega, historicamente ligado às periferias do Recife, teve sua grande explosão com o eterno Reginaldo Rossi, que tornou esse estilo musical conhecido para além do Nordeste. A música segue em constante transformação, com o surgimento de novos artistas, sendo estudada pela academia e contando com um público fiel que atravessa gerações.

Além disso, há um forte protagonismo feminino na cena pernambucana. Nomes como o de Pallas Pinho, que saiu da periferia e conquistou o público, contribuem para que outras mulheres, por meio do projeto Amigas do Brega, tenham visibilidade nesse gênero. A cantora Thayzinha, que se apresenta no metrô do Recife, é um dos exemplos que vêm conquistando a juventude.

Essa diversidade do brega chamou a atenção de estudiosos. O professor e pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Thiago Soares acompanha a evolução desse gênero como uma expressão cultural legítima, destacando sua diversidade nacional e a identidade própria que o ritmo assume em Pernambuco. Para ele, o debate ajuda a romper preconceitos históricos e reafirma o estilo como um movimento cultural relevante.

Rei do Brega

O Caminhos da Reportagem destaca que o legado de Reginaldo Rossi, o Rei do Brega, é indiscutível, sendo o grande nome responsável por tornar o ritmo conhecido em todo o país. No bairro da Boa Vista, há uma estátua em homenagem ao cantor, que faleceu em 2013, além de painéis espalhados pela cidade.

O empresário Sandro Nóbrega, que acompanhou Rossi por 25 anos, revela a dimensão afetiva e cultural deixada pelo artista, agora eternizada também pelo Dia Nacional do Brega, celebrado em 14 de fevereiro.

O Clube das Pás é um dos espaços no Recife onde o brega segue com lugar garantido. Bailes, orquestras e histórias de frequentadores mostram que o gênero continua sendo sinônimo de dança, encontro e felicidade.

Serviço

Caminhos da Reportagem O Brega é Pop - Parte 2 - Segunda-feira (22), às 23h, na TV Brasil

TV Brasil na internet e nas redes sociais

Site https://tvbrasil.ebc.com.br

Facebook https://www.facebook.com/tvbrasil

Instagram https://www.instagram.com/tvbrasil

YouTube https://www.youtube.com/tvbrasil

X https://x.com/TVBrasil

TikTok https://www.tiktok.com/@tvbrasil

TV Brasil Play - http://tvbrasilplay.com.br

Tags:

Breg | caminhos da reportagem | TV Brasil