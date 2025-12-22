RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Seap (Secretaria de Administração Penitenciária) do Rio de Janeiro afirmou ter impedido uma tentativa de fuga no complexo penitenciário de Gericinó, em Bangu, na zona oeste, na madrugada deste domingo (21).

Segundo a pasta, a ação foi frustrada porque o grupo suspeito de auxiliar na fuga errou de unidade e um policial penal percebeu a ação.

Na madrugada, uma movimentação incomum de pessoas foi vista do lado externo do complexo penitenciário, e o policial penal que estava de plantão na guarita efetuou disparos, impedindo a aproximação.

A ação também foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram que o grupo se aproximou de um dos muros da prisão para tentar entrar com equipamentos.

Depois que os suspeitos se distanciaram, policiais penais encontraram uma bolsa com quatro discos usados em ferramentas que serram estruturas metálicas -popularmente conhecidas como maquitas. Uma corrente já havia sido parcialmente cortada.

A Seap descobriu que, no lado interno, quatro detentos do presídio Nelson Hungria já haviam iniciado o corte das grades. Contudo, o grupo que auxiliava do lado de fora estava no presídio Lemos de Brito, uma unidade vizinha.

Os quatro presos foram transferidos para o Bangu 1, penitenciária de segurança máxima. As visitas ao presídio Nelson Hungria foram suspensas no domingo, por conta da tentativa de fuga.

Tags:

PENITENCIÁRIA