SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um caminhão pegou fogo na manhã desta segunda-feira (22) dentro do túnel do Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. A via precisou ser interditada.

Não houve vítimas. O túnel liga a avenida Prestes Maia às avenidas Nove de Julho e 23 de Maio.

As chamas começaram pouco depois das 8h30 e foram controladas por volta das 9h15.

Quem passava pelo local via uma grande quantidade de fumaça saindo por um dos acessos à via, também conhecida como túnel São João Paulo 2º.

Cinco viaturas atuaram na ocorrência. As causas do incêndio serão investigadas.

RODÍZIO SUSPENSO

O rodízio municipal de veículos na cidade de São Paulo está suspenso a partir desta segunda-feira (22). Isso se estende até 9 de janeiro de 2026, em razão do baixo fluxo de veículos no período de festas de final de ano, segundo informações da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

A restrição volta a vigorar no dia 12 de janeiro de 2026. A medida foi publicada no Diário Oficial da Cidade no dia 27 de novembro.

O rodízio de placas para veículos pesados (caminhões) continua valendo normalmente na capital. A CET também manterá as demais restrições ao tráfego, a zona de máxima restrição à circulação de caminhões e a zona de máxima restrição ao fretamento.