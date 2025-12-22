SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Seis presos fugiram da Cadeia Pública de Sumaré, no interior de São Paulo, anexa ao 1° DP, na manhã de domingo (21), no Jardim Alvorada.

Os homens fugiram após retornarem de audiência de custódia, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública). A audiência é um procedimento em que toda pessoa presa em flagrante é apresentada a um juiz em até 24 horas, para que seja analisada a legalidade da detenção.

O grupo fugiu pelos fundos da cadeia. Quatro deles foram recapturados ainda na calçada. Os outros dois conseguiram escapar.

De acordo com o boletim de ocorrência, um guarda municipal teria deixado a cela destrancada, o que possibilitou a fuga.

A perícia foi acionada para o local, e a 9ª Corregedoria Auxiliar da Polícia Civil, com sede em Piracicaba, foi informada sobre o caso.

A ocorrência foi registrada como fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança na Delegacia Seccional de Americana.