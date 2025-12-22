SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 37 anos relatou para policiais civis e militares ter sofrido uma série de agressões por parte do companheiro na manhã de domingo (21), em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. O homem também teria a obrigado a ingerir um produto químico usado em limpeza.

Segundo a mulher relatou na delegacia, o espancamento durou diversas horas. O homem a agrediu com socos, chutes e puxões de cabelo. Em certo momento, o agressor a fez tomar um produto, o que provocou reações, como mal-estar, a obrigou a buscar atendimento médico de emergência.

Conforme o registro policial, o homem de 27 anos ameaçou abrir o gás e explodir o imóvel onde o casal vive com os filhos.

O autor das agressões ainda incendiou uma motocicleta usada pelo casal. As crianças que estavam na casa conseguiram deixar o local e pediram ajuda. Vizinhos conseguiram apagar o fogo e resgatar uma criança que permaneceu no imóvel.

O agressor fugiu, mas foi localizado depois por policiais militares. Ele estava em um bar quando foi identificado e preso.

A vítima das agressões pediu medidas protetivas contra o agressor, incluindo proibição de contato e afastamento.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o homem ficou em silêncio durante o interrogatório.

O delegado responsável pela ocorrência registrou o caso como violência doméstica, incêndio em residência habitada, lesão corporal contra a mulher e vias de fatos no 1° Distrito Policial de São Bernardo do Campo.