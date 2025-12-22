SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um agente de trânsito foi morto no final da manhã desta segunda-feira (22) ao tentar ajudar uma mulher vítima de violência doméstica, em Mauá, na Grande São Paulo.

O crime ocorreu na avenida Papa João 23, no Parque São Vicente. Segundo a Polícia Militar, um homem que dirigia um veículo Hyundai HB20 atropelou de propósito sua ex-mulher e um agente de trânsito que prestava a ajudava.

Com o atropelamento, o agente de trânsito foi arremessado do viaduto. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A mulher foi socorrida e permanece em estado estável, de acordo com a PM.

O agressor abandonou o veículo no local e fugiu. A polícia faz buscas para encontrar o suspeito.

A ocorrência foi apresentada ao 1º Distrito Policial de Mauá e segue em andamento, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

A Prefeitura de Mauá foi procurada, mas não respondeu até a publicação deste texto.