SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Faculdade BP, instituição de ensino superior da Beneficência Portuguesa de São Paulo, está com inscrições abertas para os novos cursos de graduação em enfermagem e psicologia, com início das aulas previsto para fevereiro de 2026.

Localizada na rua Martiniano de Carvalho, no bairro Bela Vista, em São Paulo, a Faculdade BP fica a poucos metros do Hospital BP e do BP Mirante. O projeto educacional conta com investimento de R$ 40 milhões em infraestrutura e tecnologia voltadas ao ensino.

"Nosso curso de enfermagem foi construído com base na excelência assistencial da BP e no compromisso com o aprendizado prático. Queremos formar profissionais que, além de domínio técnico, tenham empatia e visão integral do cuidado", afirma Ana Beatriz Akel, diretora da Faculdade BP.

Para se inscrever, o interessado deve acessar o site da instituição. A taxa para o processo seletivo é de R$ 220.

No momento da inscrição, os candidatos poderão optar por duas formas de ingresso: o vestibular próprio ou o uso da nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), a partir da edição de 2022.

Para quem escolher o vestibular próprio, a avaliação será composta por questões de português, inglês, física, química, matemática, biologia, história e geografia, além de uma redação.

Com a oferta inicial dos cursos de enfermagem e psicologia, a Faculdade BP afirma que há planos de expanção para medicina e outras áreas. Segundo a insituição, a proposta é oferecer uma "formação acadêmica completa e integrada ao ecossistema hospitalar da BP, formando profissionais com competência técnica, sensibilidade humana e visão sistêmica".