Diário Oficial da União.
As nomeações para a PF contemplam 92 vagas para os seguintes cargos de nível superior:
- administrador;
- assistente social;
- contador;
- enfermeiro;
- estatístico;
- farmacêutico;
- médico clínico;
- médico ortopedista;
- médico psiquiatra;
- nutricionista;
- psicólogo clínico;
- psicólogo organizacional;
- técnico em assuntos educacionais;
- e técnico em comunicação social.
Já para o nível intermediário, são 100 vagas de agente administrativo.
Segundo o MGI, o ingresso do pessoal reforçará a capacidade administrativa e técnica da PF, contribuindo para a melhoria da gestão interna, do apoio às atividades finalísticas e da prestação de serviços à sociedade.
O ingresso de novos servidores permitirá maior eficiência no suporte às ações de investigação, inteligência e combate ao crime organizado, diz a pasta, em comunicado.
Ciência e tecnologia
Já as nomeações para o MCTI contemplam os cargos de pesquisador e tecnologista, ambos de nível superior, para as seguintes unidades de pesquisa:
- 19 para o Instituto Nacional do Semiárido (INSA);
- 29 para o Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG);
- e nove para o Instituto Nacional de Pesquisas do Pantanal (INPP).
Com a autorização, as unidades de pesquisa do MCTI fortalecerão suas capacidades científicas e tecnológicas, ampliando a produção de conhecimento, a pesquisa aplicada e o desenvolvimento de soluções voltadas aos desafios regionais e nacionais. O reforço no quadro de pesquisadores e tecnologistas contribuirá para o avanço das atividades nas áreas de biodiversidade, sustentabilidade, inovação e desenvolvimento, diz o MGI.
As portarias estabelecem que a nomeação dos novos servidores fica condicionada à existência de vagas disponíveis no momento da nomeação e à adequação orçamentária e financeira da despesa pelos órgãos.
