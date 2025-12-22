SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diversos peixes mortos apareceram em diferentes pontos da represa Billings na zona sul de São Paulo. O caso foi confirmado pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) que enviou técnicos neste domingo (21) aos locais para apurar o que houve.

"As avaliações indicaram floração de microalgas, associada às altas temperaturas e à baixa circulação da água, o que reduz o oxigênio disponível. A Companhia segue acompanhando o caso", disse a Cetesb, em nota.

A representa Billings é utilizada para abastecimento de água na região metropolitana de São Paulo.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a mortandade na região do Jardim Gaivotas, no distrito do Grajaú. As imagens mostram os peixes boiando em águas esverdeadas.

A Cetesb orienta que, em locais com coloração esverdeada da água e formação de natas, associados à floração de algas, a população evite nadar, pescar ou praticar esportes aquáticos. Também são proibidos o consumo peixes desses locais e o contato de animais domésticos e de criação com a água.

Antes, em setembro de 2024, milhares de peixes também foram encontrados mortos na represa Billings, mas em uma área na cidade de São Bernardo do Campo, no ABC. Esse caso também foi associado a floração de microalgas.