SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um passeio de caiaque pelas águas da praia dos Milionários, em São Vicente, litoral sul de São Paulo, acabou se tornando mais um caso de polícia neste domingo (21), quando um casal foi abordado por dois ladrões em uma moto aquática a poucos metros da areia.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas relataram que tiveram as alianças levadas.

Em vídeo gravado por banhistas é possível ver o momento em que a dupla chega, toma os remos do casal e pega as alianças, antes de arrancar com a moto e fugir.

Em nota à reportagem, a Prefeitura de São Vicente informou que a Capitania dos Portos ,com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), realizou uma fiscalização nas marinas da cidade na noite deste domingo, mas elas estavam todas fechadas.

"Também foi verificado que nenhuma embarcação estava no mar. Inicialmente as evidências indicam que os criminosos não partiram das marinas localizadas em São Vicente. Até o presente momento ninguém foi preso. Durante esta segunda-feira (22), a GCM intensificou a fiscalização da orla", informou a gestão municipal.

No comunicado, a Secretaria de Defesa e Organização Social (Sedos) declarou que o prefeito Kayo Amado (Podemos) enviou um ofício ao comando do CPI6 da Polícia Militar solicitando apoio marítimo de embarcações do Baep (Batalhão de Ações Especiais), além de apoio com maior frequência da Marinha do Brasil na orla da cidade.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) disse que a Polícia Militar lamenta o ocorrido e informa que irá reorientar as equipes sobre o atendimento à população em situações dessa natureza. A pasta ainda destaca que, assim que tomou conhecimento do fato, a corporação mobilizou viaturas para reforçar o policiamento ostensivo na região e realizar buscas pelos suspeitos.

"A Polícia Civil também está ciente do caso, que foi registrado como roubo na Delegacia Eletrônica e está sob investigação na Delegacia de São Vicente. Equipes da unidade trabalham para identificar e prender os suspeitos, bem como recuperar os itens subtraídos", disse a SSP, informando que, desde o último dia 15, todo o litoral paulista conta com policiamento intensificado por meio da Operação Verão, com mais de 4.000 policiais mobilizados.

"O reforço soma-se às equipes que já atuam nas cidades litorâneas e inclui a participação de unidades especializadas, como os Comandos de Policiamento de Choque, Rodoviário, Ambiental, de Aviação e o Corpo de Bombeiros", finaliza a SSP.