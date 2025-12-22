SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Logo na primeira semana do verão 2025-2026, os institutos de meteorologia alertam para uma onda de calor que atinge o Sudeste brasileiro, elevando as temperaturas máximas para mais de 35ºC em algumas capitais até pelo menos sexta-feira (26), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Na cidade de São Paulo, a Climatempo destaca que os termômetros podem atingir 35°C ou até valores superiores. E caso a capital marque 36°C, o registro poderá se tornar a maior temperatura já observada em um mês de dezembro na capital, reforçando a intensidade deste episódio de calor.

Nesta segunda (22), a máxima chegou a 33,6°C às 16h na estação do Inmet no Mirante de Santana, na zona norte da capital, onde é feita a medição oficial da cidade.

Segundo o Inmet, em São Paulo, as temperaturas mínimas e máximas devem ficar em 22°C e 35°C, respectivamente. No Rio de Janeiro, as máximas podem chegar a 37°C. Belo Horizonte deve ter um clima mais ameno, conforme a previsão do instituto, com máximas alcançado os 33°C.

O calorão é causado por uma massa de ar quente que influencia a região. Com isso, cresce a necessidade de redobrar os cuidados com a saúde.

A temperatura natural do corpo varia de 35,5°C a 37,5°C. Em dias de calor extremo, o organismo tenta evitar que a temperatura interna também aumente por meio da transpiração e da vasodilatação. "Com isso, pode haver queda da pressão e desidratação", afirma Marcelo Franken, gerente médico da Cardiologia do Einsten Hospital Israelita.

Saber identificar o calor como causa de um mal-estar ou desconforto é importante para evitar colocar a saúde em risco.

Outra característica dessas ondas de calor que causam preocupação aos órgãos de saúde é a baixa umidade do ar. Sempre que a temperatura sobe, a umidade cai a níveis preocupantes. O Inmet prevê que até sexta-feira as taxas mínimas de umidade podem chegar a 30% nos horários mais quentes, taxa que é a metade do considerado ideal pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

O órgão destaca que umidade abaixo dos 60% já é prejudicial a crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.

A partir de quinta (25), no entanto, a previsão indica a possibilidade de pancadas de chuva de forma isolada, principalmente, durante as tardes.

A Climatempo informa que, além de São Paulo, a onda de calor deve aturar sobre os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e até mesmo sobre o extremo sul de Goiás. Nessas áreas, tanto as temperaturas máximas quanto as mínimas permanecem elevadas, reduzindo o alívio térmico durante a noite e aumentando o desconforto ao longo do dia.

Apesar do predomínio do calor, o bloqueio não impede totalmente a ocorrência de chuva. Assim, pancadas isoladas ainda podem ocorrer e em alguns momentos podem cair com forte intensidade, acompanhadas por raios, típicas de dias quentes e abafados de verão.