SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um americano de 30 anos, suspeito de estuprar e explorar sexualmente várias crianças no Rio de Janeiro, foi preso nesta segunda-feira (22) no bairro da Liberdade, na capital paulista. A prisão foi feita por policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima do Rio, com apoio da Polícia Civil de São Paulo e da Secretaria Nacional de Segurança Pública.

Segundo a polícia, o homem começou a ser investigado no início do mês após denúncia encaminhada por um aplicativo de transporte.

Um motorista do aplicativo desconfiou de algo errado ao receber uma solicitação e, ao chegar ao local de embarque, perceber que as passageiras eram duas crianças. O americano usou nome falso para pedir o transporte.

O motorista conversou com as meninas e elas contaram que iriam encontrar um homem mais velho que não falava português. De acordo com o depoimento do motorista, as crianças não souberam explicar como conheceram o americano e não tinham informações sobre o destino para onde estavam indo.

O caso foi relatado ao aplicativo e a polícia foi acionada. O suspeito criou e usou diversas contas com nomes falsos ou de outras pessoas para solicitar carros.

O estrangeiro passou a ser monitorado pela Polícia Civil em parceria com o aplicativo e com a Agência de Segurança Interna dos Estados. Os investigadores descobriram a identidade e antecedentes criminais do suspeito em ao menos 13 estados dos Estados Unidos por crimes como agressão, conduta desordenada e resistência à prisão.

Segundo os policiais, ele se identificava em perfis de redes sociais como turista sexual e "passport bro", termo usado por pessoas que viajam para outros países e usam o poder econômico para manter relações sexuais.

Entre os casos apurados no Brasil está o transporte de quatro menores de idade, no dia 18 de dezembro, do bairro Rocha, na zona norte do Rio, com destino a Santo Cristo, na região central.

No sábado (20), o monitoramento mostrou que o americano viajou do Rio para São Paulo, provavelmente para fugir do Brasil.

Ele foi localizado e preso nesta segunda, após decretação de prisão temporária pela Justiça pelos crimes de estupro de vulnerável e favorecimento à exploração sexual infantil. O passaporte do suspeito foi apreendido.

Os policiais encontraram cinco pendrives, sete cartões de memória, um notebook, cinco aparelhos celulares, bichos de pelúcia, um relógio com câmera oculta e vários chips de celular.

A investigação continua para identificar e localizar outros envolvidos no esquema e apurar a existência de vítimas ainda não identificadas.