SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Disputa entre Lula e Flávio reedita guerra de rejeição da eleição de 2022, Lula quer vetar redução de penas no dia 8/1 e outras notícias para começar esta terça-feira (23).

ELEIÇÕES

Disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro reedita guerra de rejeição da eleição de 2022. Senador tenta se vender em versão moderada, enquanto 60% afirmam não votar de jeito nenhum nele.

STF

Alexandre de Moraes concede prisão domiciliar para Augusto Heleno. Gilmar diz que imprensa tem fascínio por ida de ministros a eventos: 'Acho uma bobagem'.

HAVAIANAS

Alpargatas perde R$ 150 mi na Bolsa após propaganda com Fernanda Torres gerar boicote da direita. Dona da Havaianas tombou mais de 2% no pregão da B3.

POLÍTICA

Ex-Petrobras recupera R$ 26,5 milhões que estavam na Suíça após anulação na Lava Jato. Roberto Gonçalves tinha sido condenado à prisão por receber propina de empreiteiras.

LITORAL

Litoral norte de SP registra queda no número de praias próprias para banho. Flamengo avança na qualidade da água do mar, mas Botafogo segue imprópria para banho no Rio.

CONGRESSO NACIONAL

Câmara cancela passaportes diplomáticos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Decisão foi efetivada um dia após cassação de mandatos de deputados que estão nos EUA.

CINEMA

Folha de S.Paulo indica os melhores filmes de 2025, segundo críticos e jornalistas. 'O Agente Secreto' é eleito o filme do ano; Wagner Moura, o melhor ator.

IEDA MARIA VARGAS

Morre aos 80 anos Ieda Maria Vargas, a primeira brasileira a vencer o Miss Universo. Gaúcha venceu a 12ª edição do concurso e usou a faixa de Miss Universo 1963.

PAOLLA OLIVEIRA

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam separação após cinco anos. Informação foi divulgada em uma nota conjunta publicada nas redes sociais.

MARANHÃO

Após decolar, explode foguete que marcaria 1º lançamento orbital da história em solo brasileiro. Hanbit-Nano sofreu anomalia durante o voo, pouco menos de dois minutos depois de decolagem.

MATERNIDADE

Pelo 2º ano, Helena é o nome mais registrado no Brasil; Ravi ultrapassa Miguel. Último nome feminino a liderar a lista havia sido Maria Eduarda, em 2016.

NATAL

Cardiologistas alertam para riscos de infarto no fim do ano. Combinação de excessos nas ceias de Natal e Ano Novo e calor cria condições para problemas cardíacos.