SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial militar da reserva, de 53 anos, foi baleado durante assalto, na Vila Prudente, zona leste de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (22). Ele teve a arma levada pelos criminosos.

Por volta das 16h, o PM estacionou em frente à um prédio na rua Lydia Ferrari Magnoli. Pouco tempo depois, três criminosos chegaram em duas motocicletas e abordaram o policial aposentado, que estava dentro do veículo.

Dois dos criminosos abriram a porta do motorista e apontaram a arma. O PM tentou sair pelo lado do passageiro, mas o terceiro assaltante o impediu e atirou contra o agente. Os supeitos fugiram levando a pistola do PM, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Ferido, o agente conseguiu abrir a porta do passageiro e caiu na calçada. Uma pessoa que estava no prédio o socorreu. Ele foi levado pelo helicóptero Águia ao Hospital das Clínicas ?não foi informado o seu estado de saúde.

A perícia foi acionada e o caso foi registrado como roubo e tentativa de latrocínio no 42° Distrito Policial (Parque São Lucas). A polícia tenta identificar os assaltantes.

Ainda de acordo com a pasta da segurança, antes de abordar o policial, esses mesmos criminosos haviam abordado um homem, de 28 anos, que estava em um carro. Eles roubaram um telefone celular, aliança e a chave do veículo.

SP