SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prêmio de R$ 1 bilhão estimado para a Mega Sena da Virada, cujo sorteio ocorre no dia 31, é superior ao orçamento de 95% das cidades brasileiras.

Dados do Tesouro analisados pela Folha mostram que a receita bruta realizada em 2024 por 5.337 dos 5.570 municípios do país não chegou à casa do bilhão, cifra que prevê pagar a Mega da Virada.

As informações constam das DCAs (Declarações de Contas Anuais) encaminhadas pelos entes federativos ao Ministério da Fazenda em 2025.

Obrigatória às prefeituras, a entrega do documento deve ocorrer no primeiro semestre de cada ano com informações sobre o exercício financeiro imediatamente anterior. Os dados são fornecidos pelos próprios municípios e não passam por alterações do Tesouro.

O prêmio da Mega da Virada equivale, por exemplo, a 48 vezes a receita que Oliveira de Fátima, no interior de Tocantins, declarou ter arrecadado em 2024.

O município tem 1.220 habitantes e registrou no ano passado uma das menores arrecadações (R$ 20,7 milhões) do país segundo os dados do Tesouro.

A bolada equivale também a dez vezes a receita de Canto do Buriti, no Piauí, que declarou ter arrecadado R$ 100 milhões no ano passado. A cidade tem 19,6 mil habitantes.

Em cidades maiores a proporção diminui

Com população estimada em 172 mil pessoas segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a receita bruta de Lages (SC) em 2024 é a que mais se aproxima do valor a ser pago pela Mega da Virada entre os municípios que arrecadaram menos de R$ 1 bilhão naquele ano.

A cidade catarinense declarou R$ 999,9 milhões em receita no ano passado.

A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 6) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 42), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

QUAIS FORAM OS PRÊMIOS PAGOS EM TODOS OS SORTEIOS?

A Mega da Virada nunca teve uma única aposta vencedora desde o seu lançamento, em 2009.

VEJA COMO JOGAR

Pelo site

- Acesse o site Loterias Online

- Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha

- Role a tela para baixo e, na opção da Mega-Sena, clique no ícone "Aposte Agora!"

- Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha

- Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo

- O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay

- Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra

- Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"

- Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"

- Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada

Pelo aplicativo

- Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS

- Após a introdução, faça login ou cadastre-se

- Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em "aposte"

- Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha

- Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela

- Se quiser fazer outro jogo, repita o procedimento acima. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas"

- Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento"

- O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay

- Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra

- Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não

Pelo Internet Banking

- Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha

- Clique em loterias

- Escolha Mega-Sena e depois apostar (o limite para esta forma de aposta é de R$ 500 por dia, das 7h às 20h, horário limite para fechamento das apostas)

- Selecione a quantidade de números do seu jogo (de 6 a 9 por cartela)

- Escolha suas dezenas e clique em "incluir aposta"

- Se quiser, repita essa operação para completar três jogos e então clique em "finalizar"

- Então, é só digitar os seis números de sua senha eletrônica para confirmar o pagamento

- Depois é só voltar à tela inicial das loterias e clicar em "minhas apostas" para confirmar os jogos realizados.