SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cancelou a entrevista que concederia nesta terça-feira (23) da prisão ao portal Metrópoles.

Em um bilhete escrito a mão, Bolsonaro alegou problemas de saúde, publicou o Metrópoles. A entrevista havia sido autorizada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

"Informo que não concederei entrevista nesta data, por questões de saúde", escreveu o ex-presidente. Bolsonaro está preso desde o dia 22 de novembro.

Entrevista seria transmitida ao vivo. Conversa teria duração máxima de uma hora e deveria respeitar as regras da Superintendência da PF no Distrito Federal.