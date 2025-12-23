SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MEC (Ministério da Educação) publicou nesta terça-feira (23) o edital de inscrições do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2026. O programa do governo federal que seleciona candidatos para vagas em universidades públicas usando a nota do Enem tem uma mudança no critério e vai aceitar, a partir do próximo ano, o melhor resultado das três últimas edições do exame.

A edição de 2026 terá 274,8 mil vagas ofertadas em 7.388 cursos de 136 universidades de todo o país. De acordo com o MEC, será a edição com o maior número de instituições participantes desde a criação do programa.

Atualmente, o sistema utiliza apenas a nota mais recente do Enem, mas, com a mudança, o sistema escolherá o melhor resultado do estudante em uma das três últimas edições do exame imediatamente anteriores ao Sisu ?2023, 2024 e 2025.

As inscrições para o Sisu 2026 estarão abertas de 19 a 23 de janeiro e o candidato poderá escolher até duas opções de curso.

Para participar do processo, os interessados deverão acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Apenas candidatos que tenham concluído o ensino médio podem concorrer a uma vaga pelo sistema.

O resultado da chamada regular dos aprovados no Sisu 2026 será divulgado no dia 29 de janeiro. Já no dia 2 de fevereiro, os candidatos aprovados poderão realizar a matrícula na instituição de ensino.

Criado em 2009, no segundo mandato do governo Lula, o Sisu utiliza a média das notas do Enem como critério de seleção. O processo seletivo do sistema considera o número de vagas disponíveis em cada curso e modalidade de concorrência.

Também são consideradas as escolhas dos candidatos inscritos, os perfis sociais e econômicos e também as cotas.

Questionada pela Folha de S.Paulo no último mês de outubro, o MEC afirmou que "a seleção dos candidatos às vagas disponibilizadas no processo seletivo terá como referência a nota da edição do Enem que resulte na melhor média ponderada de acordo com a opção de curso, desde que o participante não tenha sido treineiro".

Em seu primeiro ano de funcionamento, em 2010, o sistema ofereceu mais de 47 mil vagas em universidades públicas. Em 2025, o Sisu teve 261.779 vagas disponíveis para 6.851 cursos de graduação?em 124?instituições?públicas de ensino superior.

Segundo o MEC, 254.899 estudantes foram aprovados na última edição de 2025, sendo 128.691 pela ampla concorrência, 111.655 pela modalidade de cotas e 14.553 por meio de ações afirmativas promovidas pelas próprias instituições de ensino superior.

CALENDÁRIO SISU 2026

- Período de inscrições: 19 a 23 de janeiro

- Resultado da chamada regular dos aprovados: 29 de janeiro

- Chamada regular de matrícula: 2 de fevereiro

- Prazo para participar da lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro

- Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições: 11 de fevereiro