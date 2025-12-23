CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A qualidade da água do mar na Praia Central de Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, melhorou entre novembro de 2024 e outubro de 2025, na comparação com os 12 meses anteriores ao período.

Nos dez pontos onde houve coleta de água para análise, oito melhoraram e outros dois permaneceram iguais. Não houve piora.

Apesar da melhora geral na comparação entre os períodos, as condições ainda são consideradas regulares ou ruins e, portanto, impróprias para banho, na classificação utilizada pela Folha de S.Paulo. O levantamento foi feito a partir das análises realizadas ao longo do ano pelo IMA (Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina), que é um órgão ligado ao governo estadual.

A Praia Central se tornou famosa pelos altíssimos prédios de luxo da avenida Atlântica e também pela megaobra de alargamento da sua faixa de areia, concluída no final de 2021.

Na série histórica da Folha de S.Paulo, a mesma Praia Central já esteve com sete pontos bons e próprios para banho (e três pontos ruins) no levantamento publicado em 2020. Já em 2023, todos os dez pontos foram considerados péssimos. Em 2024, três péssimos e sete ruins.

Agora em 2025, entre os dez pontos da Praia Central, três foram considerados ruins: em Pontal Norte e em frente às ruas 2000 e 1400. Outros sete estão regulares: nas alturas das ruas 1001, 3000, 4900 (Pontal Sul), 4000, 3500, 2500 e 51.

Outras praias vizinhas, mas ainda em Balneário Camboriú, têm classificações melhores. As praias de Estaleirinho e Estaleiro, mais ao sul do litoral e mais distantes da agitada Praia Central, foram novamente consideradas boas e próprias para banho. Na série histórica da Folha de S.Paulo, as duas praias sempre foram classificadas como boas.

Já entre os 85 pontos analisados nas praias de Florianópolis, 17 foram classificados como bons e próprios para banhos. Outros 33 pontos estão regulares, 14 ruins e 21 péssimos, somando, portanto, 68 pontos impróprios no total, na classificação da Folha de S.Paulo.

Praias famosas pelo turismo estão em boa condição de balneabilidade, como a Praia da Joaquina e Praia Mole. Na Praia de Jurerê Internacional, a condição é boa na medição feita em frente à avenida dos Pampos e regular (imprópria) na altura da avenida dos Salmões. Na Praia do Jurerê, os pontos medidos estão impróprios (três regulares e um ruim), segundo classificação da Folha de S.Paulo.

Em junho de 2025, a capital catarinense foi apontada como o destino de praia que os brasileiros mais procuram para ir no litoral sul do país. A ilha foi citada por 18% dos entrevistados pelo Datafolha.

No levantamento geral, de todas as praias de Santa Catarina, 133 permaneceram na mesma condição em relação ao período anterior, outras 42 praias melhoraram e 38 pioraram.

Considerando as análises de balneabilidade realizadas pelo IMA entre novembro de 2024 e outubro de 2025, a Folha de S.Paulo classificou 50 praias próprias para banho (indicadas como boas) e 213 impróprias (indicadas como regulares, ruins ou péssimas).

Entre novembro de 2023 e outubro de 2024, eram 46 praias próprias para banho e 167 impróprias.