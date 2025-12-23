Pão de queijo recheado com jabuticaba, lombo suíno acompanhado de frutas do campo, saladas com hortaliças da agricultura familiar e sobremesas à base de café, leite e queijo artesanal. A combinação foge do cardápio tradicional de Natal e destaca a diversidade de produtos da agricultura mineira, que podem ser utilizados para compor uma ceia diferente e regional.

A proposta é da chef Maria José Avelino Victoria, professora e consultora especializada em culinária mineira, italiana e confeitaria. Segundo ela, ingredientes produzidos em Minas permitem a elaboração de pratos completos, do aperitivo à sobremesa, com identidade local. Entre as sugestões estão entradas com pão de queijo recheado com jabuticaba em compota e salada em formato de guirlanda, feita com morango, manga, tomate-cereja, alface e flores comestíveis.

Como prato principal, a chef indica lombo recheado com bacon e jabuticaba, acompanhado de farofa preparada com bacon flambado na cachaça, farinhas de mandioca e milho e jabuticaba em compota, substituindo ingredientes comuns como passas. Para a sobremesa, a combinação reúne dois produtos emblemáticos do estado: doce de leite e café, apresentados em versões tradicionais ou em cheesecake.

“O doce de leite pode ser servido puro ou acompanhando um bom Queijo Minas Artesanal, com doces de figo, mamão ou cidra em calda ou, ainda, um delicioso sorvete de queijo!”, afirma a chef.

As receitas completas dos pratos estão disponíveis clicando aqui.

Produção mineira em destaque

A diretora de Agroindústria e Cooperativismo da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Isabella Gruppioni, destaca que a escolha de produtos locais vai além do sabor. “São produtos que carregam história, tradição, cultura e também segurança para os consumidores. O Governo de Minas, por meio da Seapa, Emater, Epamig e IMA, trabalham de forma integrada para que os alimentos cheguem com segurança e qualidade à mesa. Escolher produtos mineiros para a ceia de Natal é valorizar o homem do campo, a economia local e regional”, afirma.

Antes de chegar ao consumidor, os alimentos passam por diferentes etapas de apoio técnico, pesquisa e fiscalização. A Emater-MG atua diretamente com agricultores familiares, oferecendo orientação técnica e de gestão, inclusive para a implantação de agroindústrias de pequeno porte, tanto de produtos de origem animal quanto vegetal.

Já a pesquisa científica tem papel central na consolidação de cadeias produtivas como a de vinhos e azeites em Minas Gerais. A Epamig foi responsável pela primeira extração de azeite extravirgem do Brasil, há cerca de 15 anos, e pela introdução da técnica da dupla poda da videira, que permite a colheita de uvas no inverno. Atualmente, cerca de 200 propriedades produzem azeites na Serra da Mantiqueira, no Sul de Minas, e aproximadamente 130 vinícolas estão em atividade em 50 municípios do estado.

A fiscalização dos produtos de origem animal é realizada pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA). Em relação aos produtos de origem vegetal, um decreto publicado neste ano ampliou a atuação do órgão, permitindo a fiscalização de bebidas e alimentos processados à base de vegetais, incluindo cadeias produtivas como a da cachaça.

