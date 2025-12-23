SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos dois suspeitos de usar uma moto aquática para roubar um casal que se divertia em um caiaque na praia dos Milionários, em São Vicente, na Baixada Santista, no domingo (21), foi identificado, segundo a Polícia Civil.

O homem foi reconhecido por meio de fotografias. A polícia busca pelo suspeito, para que ele possa ser ouvido. Até o momento, ninguém foi preso.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas relataram que tiveram as alianças roubadas.

Um banhista, que estava na faixa de areia, filmou o crime. A imagem mostra o momento em que a dupla chega, toma os remos do casal e pega as alianças, antes de arrancar com a moto e fugir.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a Polícia Militar reforçou o patrulhamento na região. Desde a segunda-feira (15) o litoral paulista conta com mais de 4.000 policiais na Operação Verão.

Nesta terça-feira (23), a Prefeitura de São Vicente disse que tem apoiado a Polícia Civil nas investigações. "Além de promover fiscalizações em marinas por meio de forças-tarefa e blitz surpresa com a Polícia Militar, com o objetivo de inibir irregularidades, como o aluguel de motos náuticas sem registro, que podem ser utilizadas para fins ilícitos."

A gestão municipal acrescentou que estuda novas formas de regulamentar, com maior rigor, o trânsito de qualquer tipo de embarcação em sua orla.

Em nota anterior, a Prefeitura de São Vicente havia informado que a Capitania dos Portos, com o apoio da Guarda Civil Municipal, realizou uma fiscalização nas marinas da cidade na noite do crime, mas elas estavam todas fechadas.

"Também foi verificado que nenhuma embarcação estava no mar. Inicialmente as evidências indicam que os criminosos não partiram das marinas localizadas em São Vicente".

