SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O homem suspeito de atropelar a ex-mulher e matar um agente de trânsito que tentava ajudá-la foi preso em Mauá, na Grande São Paulo, nesta segunda-feira (22).

Leorogers Andrade da Costa, 29, foi detido em flagrante no Jardim Ipê, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública. Ele havia fugido do local do crime.

A reportagem não localizou a defesa dele até a publicação deste texto.

Costa passou por audiência de custódia nesta terça (23) e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (sem prazo), de acordo com o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo). Ele foi indiciado por homicídio e tentativa de feminicídio, e encaminhado à Cadeia Pública de Santo André, segundo a pasta da segurança.

O crime ocorreu no Rodoanel, no Parque São Vicente. Segundo a Polícia Militar, Costa atropelou propositalmente sua ex-mulher e um agente de trânsito que a ajudava.

A mulher de 28 anos havia pulado do carro de Costa em movimento ?após ter sido obrigada a entrar no veículo sob ameaça de agressão? e pediu ajuda ao agente Nelson Nonato da Silva.

Costa, então, teria acelerado seu carro e atropelado os dois intencionalmente. Com o impacto, Silva foi arremessado de cima do viaduto e caiu na avenida Papa João 23. Ele morreu ainda no local.

A mulher foi socorrida e levada a um hospital da região. Não há atualizações do seu estado de saúde.