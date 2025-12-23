SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O DER (Departamento de Estradas de Rodagem), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Logística e Transportes, colocou em operação nesta terça-feira (23) 15 novos radares em rodovias estaduais sob sua gestão.

Com a ativação, o total de equipamentos ativos nas rodovias não concedidas chega a 560.

Os dispositivos fazem parte do contrato do edital nº 145/2023, que prevê a implantação de 649 radares em pontos estratégicos ao longo dos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais sob gestão do órgão.

A medida, segundo o DER, é para reforçar a segurança viária e prevenir acidentes.

Motoristas que trafegarem acima da velocidade permitida serão autuados, numa ação que busca reduzir ao máximo o número de acidentes nas estradas paulistas.

"A instalação de radares reforça o compromisso do Governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e com a meta de zerar os acidentes", afirma o presidente do DER, Sergio Codelo.

A escolha dos locais onde os radares foram instalados foi feita a partir de mapeamento técnico que considera histórico de acidentes, excesso de velocidade, características da via, pontos críticos e áreas de travessia de animais.

Os demais equipamentos previstos seguem em fase de implantação, com testes e homologação antes de entrarem em operação.

Veja a localização dos radares

- SP-055, no km 150,800, sentido Leste/Oeste, em São Sebastião, com velocidade de 40 km/h

- SP-334, no km 406,930, sentido Sul, em Franca, com velocidade de 100 km/h (veículos leves) e 80 km/h (pesados)

- SP-031, no km 65,761, sentido Leste/Oeste, em Suzano, com velocidade de 40 km/h

- SP-122, no km 40,344, sentido Norte/Sul, em Rio Grande da Serra, com velocidade de 40 km/h

- SP-228, no km 34,377, sentido Leste/Oeste, em Itapecerica da Serra, com velocidade de 40 km/h

- SP-312, no km 46,658, sentido Leste/Oeste, em Santana de Parnaíba, com velocidade de 40 km/h

- SP-354, no km 44,500, sentido Norte/Sul, em Franco da Rocha, com velocidade de 40 km/h

- SPA-060/056, no km 3,093, sentido Norte/Sul, em Santa Isabel, com velocidade de 40 km/h

- SP-322, no km 461,800, sentido Norte/Sul, em Guaraci, com velocidade de 60 km/h

- SP-326, no km 452,390, sentido Norte/Sul, em Colômbia, com velocidade de 60 km/h

- SP-345, no km 123,557, sentido Leste/Oeste, em Guaíra, com velocidade de 60 km/h

- SP-373, no km 151,500, sentido Leste/Oeste, em Colina, com velocidade de 100 km/h (leves) e 80 km/h (pesados)

- SP-425, no km 118,700, sentido Leste/Oeste, em Barretos, com velocidade de 60 km/h

- SP-425, no km 145,556, sentido Leste/Oeste, em Olímpia, com velocidade de 60 km/h

- SP-425, no km 157,000, sentido Leste/Oeste, em Olímpia, com velocidade de 100 km/h (leves) e 80 km/h (pesados)