SÁO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O médico Anibal Okamoto Júnior, de 38 anos, morreu afogado após salvar as duas filhas no mar na Praia Brava de Matinhos, no litoral do Paraná.

Anibal era médico psiquiatra, com mais de 10 anos de atuação em um Caps, em Brasília (DF). Ele deixa a esposa e duas filhas, de 12 e 9 anos.

Afogamento ocorreu por volta das 18h de domingo, perto das pedras de um espigão, fora da área de cobertura dos guarda-vidas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima entrou no mar com as crianças, que conseguiram sair pelas pedras, enquanto ele passou a ter dificuldades.

Surfista presente no local prestou os primeiros socorros e ajudou a vítima até a chegada do resgate. Anibal foi levado de helicóptero para a UPA de Praia Grande, mas não resistiu aos ferimentos. Sua morte foi confirmada na unidade.

Polícia Civil do Paraná investiga morte do médico. Segundo apuração inicial, ele morreu afogado, sem sinais de violência, e o laudo pericial ainda deve confirmar as causas.

CRM-DF (Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal) lamentou morte do médico. "Profissional dedicado à psiquiatria, Dr. Anibal construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com o cuidado, a escuta e o acolhimento, deixando uma contribuição relevante para a medicina e para todos que tiveram a oportunidade de conviver com seu trabalho e sua humanidade...que sua memória permaneça viva por meio do legado profissional e humano que deixa".

CAPS AD Santa Maria, onde Anibal trabalhava, também lamentou perda. "Profissional exemplar, ético, humano e comprometido com o cuidado aos pacientes e com o serviço público, o Dr. Aníbal deixa um legado de dedicação e competência, fazendo imensa falta aos colegas, pacientes e a toda a comunidade".

Corpo de Anibal será velado amanhã no Cemitério Campo da Esperança, em Brasília.