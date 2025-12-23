RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um temporal com chuva intensa e ventos fortes provocou transtornos em Farroupilha, na serra do Rio Grande do Sul, na tarde desta terça-feira (23), deixando ao menos 15 casas destelhadas e causando danos em uma escola municipal.

Houve também registro de queda de árvores e estragosx a prédios públicos e residenciais. A comunidade de Vila Rica foi a área mais atingida, segundo a Defesa Civil municipal. Ainda de acordo com o órgão, não houve feridos nas ocorrências.

De acordo com a Defesa Civil, cerca de 15 residências tiveram os telhados danificados pelos ventos. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Garibaldi atuou no atendimento aos moradores, com a colocação de lonas para proteger os imóveis.

Na mesma comunidade, parte do telhado da Escola Municipal José Chesini foi arrancada durante o temporal. No momento do incidente, não havia ninguém no local, e não houve feridos, segundo os bombeiros.

Outros pontos da cidade também registraram ocorrências. Uma árvore caiu na rua Pedro Antonello, acesso ao bairro Primeiro de Maio, e foi removida com apoio da concessionária Ecofar. Outra queda de árvore foi registrada na comunidade de São Luiz. Já no bairro Imigrante, houve destelhamento em uma residência e em um prédio residencial na rua Luis Sebben.

O coordenador da Defesa Civil estadual, coronel Luciano Chaves Boeira, deslocou-se até Farroupilha para avaliar os estragos e alinhar as próximas ações de reconstrução com as equipes locais.

As autoridades pedem que a população evite circular nas áreas atingidas. As equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros e demais órgãos de segurança seguem mobilizadas no atendimento às ocorrências.

