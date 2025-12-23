SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um norte-americano foi preso por suspeita de estupro de vulnerável e exploração sexual infantil no Rio de Janeiro.

O homem, identificado como Floyd Wallace Jr., 30, foi preso em São Paulo ontem. A ação foi desencadeada pela DCAV (Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima) em parceria com a Polícia Civil de São Paulo.

Homem armazenava conteúdo de abuso infantil. Um mandado de prisão temporária foi aceito pela Justiça contra o suspeito no Rio de Janeiro após o suspeito marcar um encontro com quatro meninas menores de idade no último dia 18.

Polícia chegou ao norte-americano após um motorista de Uber denunciar uma conduta suspeita do usuário. O motorista notou que a corrida pedida por um homem chamado "Terry William" era para duas meninas menores de idade.

Durante a viagem, as meninas falaram que estavam indo encontrar um homem mais velho e estrangeiro, que não falava português. O motorista registrou a ocorrência internamente ao suporte da empresa, que concluiu que este mesmo homem teria cadastrado diversas contas com nomes fictícios para solicitar corridas para crianças e adolescentes em diferentes regiões do Rio de Janeiro.

Em grande parte das viagens, Wallace solicitava a corrida sem estar no local de embarque. Por fim, a Uber passou um relatório sobre o usuário para a Polícia Civil ? que chegou à identidade do norte-americano.

Homem tem passagens pela polícia em 13 estados norte-americanos. A Dcav informou que a ficha de Wallace conta com resistência a prisão, conduta desordenada e agressão, além de estar envolvido em investigações sobre tráfico de drogas. Essas informações foram compartilhadas pela Homeland Security Investigations, agência de segurança interna dos Estados Unidos.

Preso em São Paulo, suspeito queria fugir, segundo a polícia. A detenção aconteceu na Liberdade, bairro central da capital paulista. Ele teria tentando resistir.

No local em que estava foram apreendidos celulares, notebook, cartões de memória, pen drives e outros dispositivos eletrônicos. Um bicho de pelúcia e um relógio com câmera escondida também foi apreendido pela polícia.