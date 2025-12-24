RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - No fim de ano, muitas empresas contratam temporários e ampliam os benefícios por assiduidade no trabalho para garantir a entrega de produtos e balanços antes do Natal. Por isso, faltar no trabalho, mesmo com atestado, pode significar para muitos perder bônus cobiçados e até uma efetivação de vaga.

Diante desse cenário e buscando também incluir a população adulta empregada às campanhas de saúde, prefeituras do interior de São Paulo estão investindo em atendimento noturno pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com horários mantidos inclusive nesta época do ano.

Em São José do Rio Preto, por exemplo, quatro UBSs (unidades básicas de saúde) operam à noite, de forma permanente, promovendo consultas, vacinação e exames. A UBS João Paulo 2º/Jaguaré, a UBS São Deocleciano e a UBS Parque Industrial funcionam, até as 19h, e UBS Solo Sagrado, até as 20h.

A iniciativa, chamada de "Noites Preventivas", foi lançada há dois anos e ampliada em 2025 para dar mais acesso para a população aos serviços de saúde, especialmente para trabalhadores e estudantes com dificuldade em buscar ajuda em horário comercial.

De acordo com a Prefeitura de São José do Rio Preto, a adesão foi tão positiva que este ano o programa ganhou novos serviços e passou a ser oferecido, pontualmente, nas demais 26 UBSs do município.

"Essa ampliação garantiu maior alcance territorial e regularidade das ações, fortalecendo a proposta de promover cuidado contínuo e facilitar o acesso para diferentes perfis de usuários", diz o secretário municipal de saúde de Rio Preto, Rubem Bottas.

As unidades oferecem atendimentos programados para noite, mas também é possível fazer ações preventivas sem agendamento, como atualização do calendário vacinal, aferição de pressão arterial e glicemia.

A proposta ajudou a melhorar índices de saúde, fortalecer ações preventivas, antecipar diagnósticos, além de contribuir para a redução de filas na atenção primária, afetando também a rotina das urgências e emergências.

"Um dos impactos mais significativos foi a redução da procura pelas UPAs (unidades de pronto-atendimento). Muitos usuários passaram a resolver suas demandas diretamente no "Noites Preventivas" e essa mudança contribuiu para desafogar o pronto-atendimento, permitindo que casos realmente urgentes fossem atendidos com mais agilidade", avalia Bottas.

A aposentada Cleusa de Fatima Verga Balista, 72, atesta o ganho de tempo. Operada da coluna e com necessidade de acompanhamento, ela conseguiu atendimento noturno para monitorar diabetes e colesterol pelo "postinho" e não precisar recorrer à UPA.

"Igual ao SUS, para mim, não tem igual. Não tenho do que reclamar. Minha família tem convênio, mas lá está pior, tem que esperar de um a dois meses. O meu, venho, marco, e rápido estou consultando. Espero agora um ortopedista para o joelho",afirma a aposentada.

Modelos regionais

Outras cidades do interior paulista também adotaram propostas similares para ampliar o alcance, especialmente em véspera de feriados como Natal, quando campanhas de vacinação e prevenção são intensificadas.

Em Sorocaba, o programa "Corujão da Saúde", criado para zerar filas de exames, ampliou os atendimentos de procedimentos como mamografia, cirurgia urológica, cirurgia ginecológica, de aparelho digestivo, de varizes, audiometria, ultrassom, ecocardiograma e laqueadura até 22h. Os próximos atendimentos estão previstos para 2026.

Bauru, por sua vez, mantém unidades como a USF Jardim Godoy funcionando até as 21h para vacinação e atendimentos de rotina, mas haverá escala especial em dezembro e o usuário precisa consultar antes as datas disponíveis.

Piracicaba realizou este ano, em novembro e dezembro, ações pontuais com a campanha "Fique Sabendo" para testagem de ISTs (infecções sexualmente transmissíveis), incluindo em uma intervenção educativa no Largo dos Pescadores (Rua do Porto) com atendimento das 19h até meia-noite.

Embora não seja um "plantão de madrugada", São José dos Campos retomou o horário estendido em dezembro para várias unidades por meio do programa UBS Resolve, com atendimentos até as 18h ou 19h (dependendo do bairro), garantindo uma janela pós-expediente comercial em alguns postos.

Para saber os horários, é preciso consultar a programação especial de fim de ano no site das prefeituras de cada cidade.