SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A onda de calor que atinge a região Sudeste do país nesta semana promete deixar o Natal dos paulistanos bem quente tanto nesta quarta-feira (24) quanto na quinta (25). De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a previsão é que a temperatura atinja 35°C nos dois dias.

Tanto na segunda (22) quanto nesta terça (23), a máxima chegou a 33,6°C às 16h na estação do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) no Mirante de Santana, na zona norte da capital, onde é feita a medição oficial da cidade.

O CGE destaca que a presença de uma massa de ar quente e úmida vai garantir mais dias com muito sol e calor na Grande São Paulo. Com isso, as temperaturas ficam cerca de 5°C acima da média, o que fez com que o Inmet emitisse um alerta amarelo para onda de calor até o fim da tarde desta quinta.

Os dados do CGE indicam que na véspera do Natal o sol vai brilhar com força até o fim da tarde, quando há possibilidade de ocorrer pancadas isoladas de chuva com curta duração.

No dia de Natal, o cenário climático será o mesmo, com o sol forte e o calor predominando até a chegada da chuva entre o fim da tarde e o início da noite.

Nos dois dias, a previsão é que os termômetros oscilem da mínima de 23°C ao amanhecer à máxima de 35°C no meio da tarde.

Além da região metropolitana da capital, o calorão também estará presente em todo o litoral paulista nesses dois dias, com a temperatura se aproximando dos 40°C.

Em Santos, por exemplo, os termômetros devem variar de 25°C a 38°C nesta quarta e de 25°C a 39°C na quinta. Em Guarujá, a previsão é de 26°C a 37°C e de 28°C a 38°C, respectivamente.

Em Itanhaém, a variação é de 24°C a 36°C e de 26°C a 39°C. Em Praia Grande, será de 27°C a 36°C e de 28°C a 37°C. E em Bertioga, de 22°C a 36°C e de 23°C a 37°C.

No litoral norte, a previsão para São Sebastião é de 24°C a 39°C na quarta e de 25°C a 37°C, na quinta. E em Ubatuba, vai de 23°C a 36°C e de 22°C a 35°C, respectivamente.

No interior do estado, o calor também estará presente. Em Campinas, as máximas devem ser de 35°C e 36°C nos dois dias. Em São José dos Campos, a previsão é que os termômetros atinjam 36°C na quarta e 33°C na quinta.

Em São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente e Sorocaba, as máximas podem atingir os 34°C nos dois dias. E em Ribeirão Preto, 32°C.

A onda de calor também atingirá o Rio de Janeiro neste Natal, mantendo as temperaturas entre 25°C e 38°C nos dois dias. Já Belo Horizonte e Vitória (ES) devem ficar um pouco mais frescas, com os termômetros marcando variações de 16°C a 32°C e de 23°C a 33°C, respectivamente.