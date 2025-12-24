SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O caseiro Milton Gonçalves Filho, 48, confessou à polícia nesta terça-feira (23) o assassinato da mulher, Sabrina de Almeida Lima, 27, e dos três filhos dela, de 10, 8 e 6 anos.

O crime aconteceu na zona rural de Jaboticabal, no interior de São Paulo. O homem teria usado uma marreta para matar as quatro vítimas. A arma foi encontrada na casa de Gonçalves.

A prisão do homem levou dezenas de pessoas para a frente de uma delegacia no centro da cidade, para pedir punição.

Segundo a polícia, os corpos das quatro vítimas foram enterrados nas proximidades da casa em que a família morava. Com a ajuda do caseiro, todos foram localizados na tarde desta terça.

O delegado Oswaldo José da Silva disse, em entrevista à imprensa regional, que o homem deu detalhes do crime em depoimento à polícia.

A mulher havia saído de casa com os filhos na semana passada, foi encontrada por Gonçalves na quinta-feira (18) e ele decidiu matá-la. As crianças também foram assassinadas por serem testemunhas do crime.

O desaparecimento de Sabrina e das três crianças era investigado desde sábado (27), quando um familiar das vítimas procurou a polícia.

"Nós imaginamos que esse monstro havia matado a minha sobrinha. Mas tínhamos a esperança dele ter largado as crianças no meio do mato", disse, chorando, o tio de Sabrina, Anderson Braz de Almeida.

A defesa do caseiro não foi localizada. A polícia não informou onde ele está preso.

Em nota, a Prefeitura de Jaboticabal lamentou os assassinatos. As três crianças eram alunas da rede municipal de ensino.

"As partidas, de forma tão trágica e violenta, em um terrível homicídio, causaram imensa dor, consternação e indignação, chocando toda a cidade de Jaboticabal", diz a nota. "Neste momento de profunda tristeza, nos solidarizamos com os familiares, amigos, colegas de escola, professores e toda a comunidade escolar, desejando força, acolhimento e conforto para enfrentar uma perda tão irreparável".

MPF APURA SUPOSTA OMISSÃO NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM SP

O MPF (Ministério Público Federal) instaurou no dia 15 um inquérito civil para apurar suposta omissão do poder público em São Paulo no combate à violência contra a mulher no âmbito estadual.

A investigação vem na esteira da alta nos casos de feminicídio registrados em território paulista neste ano. Foram 207 casos de janeiro a outubro de 2025 ante 194 (6,7%) no mesmo período do ano anterior.

O órgão solicitou dados relacionados ao orçamento de políticas públicas no combate à violência contra a mulher e aos equipamentos disponibilizados às vítimas de violência doméstica.

Em nota, a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse ter estabelecido "de forma pioneira uma política multissetorial para garantir segurança, saúde e autonomia financeira das mulheres do estado".

Segundo o Palácio dos Bandeirantes, o orçamento da pasta foi incrementado ao longo do ano com emendas e suplementações de verba e que o valor proposto para 2026 é superior.

"Para 2025 estavam previstos R$ 9,6 milhões. Para 2026, o orçamento é de R$ 16,5 milhões, valor 70% superior ao de 2025, sem contar eventuais suplementações e emendas", afirma.