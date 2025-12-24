SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lula mira evangélicos e apoio do centrão às vésperas de 2026, Moraes autoriza cirurgia de Bolsonaro no Natal e outras notícias para começar esta quarta-feira (24).

GOVERNO

Lula mira apoio do centrão e voto evangélico às vésperas de ano eleitoral. Presidente empossa ministro do Turismo para se reaproximar de ala do União Brasil e de Motta.

POLÍTICA

Moraes autoriza cirurgia de Bolsonaro no Natal. Ex-presidente será internado no dia 24 e passará por procedimento médico no dia 25.

STF

Moraes diz que falou com Galípolo sobre Lei Magnitsky; jornal relatou pedido de ministro sobre banco Master. Ministro do STF teria procurado presidente do Banco Central para discutir venda para o BRB, segundo jornal O Globo.

MERCADO

Ações da Alpargatas se recuperam e avançam 4% após tombo por boicote da direita à Havaianas. Avanço se soma à alta acumulada de mais de 100% dos papéis da companhia em 2025.

ELEIÇÕES

Governo Lula avalia que Trump pode tentar interferir na eleição brasileira. Apesar de 'química' entre americano e brasileiro, Planalto acha inevitável ação dos EUA em favor do candidato da direita.

FUTEBOL

Real Madrid e Lyon anunciam acordo pelo empréstimo de Endrick. Contrato com clube francês é válido até junho de 2026.

PARALISAÇÃO

Pilotos de aviões entram em estado de greve após rejeitar proposta de companhias aéreas. Negociação abrange Gol e Azul; funcionários da Latam aprovaram termos da empresa para acordos coletivos.

SAÚDE

Anvisa proíbe Raia Drogasil de vender medicamentos das marcas Needs e Bwell. Grupo não tem autorização para produzir fármacos, diz agência.

PRESENTES

Golpes aumentam nas compras de última hora para o Natal; veja cuidados. Especialistas dizem que é preciso ter atenção até com sites que parecem confiáveis.

TELEVISÃO

Ludmilla rejeita homenagem do SBT e cita Marcão do Povo: 'Não faz sentido, é incoerente'. Cantora diz que convite é incompatível enquanto emissora mantém espaço para o apresentador.

ALIMENTAÇÃO

Governo divulga mais quatro marcas de café impróprias para o consumo. OUTRO LADO: dona da Terra da Gente diz que produtos são antigos e não estão à venda; outras empresas não responderam.

FIM DE ANO

Veja quatro dicas para passar o Natal e o Ano Novo sozinho e feliz. Preparar uma comida gostosa e escolher um bom filme para ver ajuda a criar um ambiente aconchegante.

SAÚDE

Como evitar ressaca e mal-estar com os exageros das ceias de fim de ano. Hidratação, moderação no álcool e atenção ao que vai ao prato ajudam a reduzir dor de cabeça, enjoo e desidratação.