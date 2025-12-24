Movimento

A obra é a principal responsável pelo turismo religioso na região e tem, segundo a secretaria de cultura de Minas Gerais, experimentado um crescimento de 20% de visitantes ao ano. O turismo fez crescer, em 2024, o número de empregos no setor em pelo menos 50%.



Outra opção de visita é o presépio Som, Luz e Movimento, que tem entrada gratuita e é promovido em Brasília pelo grupo Arautos do Evangelho. Os personagens são esculpidos e são apresentados em movimento. As cenas têm narração e a automação é eletrônica. A tecnologia foi trazida dos Estados Unidos.

Em casa

Dentro de casa, os brasileiros também não deixaram de cultivar a tradição, mesmo em dias tão cercado de telas. Afora que o valor do presépio é permanentemente ressignificado. Um dos apreciadores de presépios, o deputado federal Chico Alencar escreveu um texto e produziu um vídeo para redes sociais que teve interpretação da atriz Fernanda Montenegro, grande dama da arte dramática brasileira.

O presépio denuncia a sociedade desigual. Ali estão Maria, José e o menino. Família sem terra e sem teto. Ali ocorrem os pastores da noite que viviam à margem para proteger suas ovelhinhas dos lobos vorazes, narra a atriz, a partir de texto do parlamentar e amigo.



Em tela

Outra homenagem a presépios em 2025 nasceu da inspiração da artista carioca Cora Azedo. Em cores vibrantes, e com anjos negros, ela produziu a obra em acrílico sobre tela (foto em destaque).

O destino da tela foi uma exposição de presépios em João Pessoa (PB). Esse é o segundo presépio que eu faço, disse a artista adepta do estilo naif.



>>Saiba mais sobre a tradição de presépios na TV Brasil.



>>Ouça também sobre os símbolos natalinos na Rádio Nacional.

