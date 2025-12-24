SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Como em todos os anos, muitos serviços disponibilizados à população sofrem alterações de horários devido ao feriado do Natal.
Alguns atendimentos da prefeitura, por exemplo, terão terão seus horários modificados e outros serviços estarão fechados. Mas os que fazem atendimento de emergência permanecerão abertos, como as Assistências Médicas Ambulatoriais/Unidades Básicas de Saúde (AMAs/UBSs) Integradas nos dias 24 e 25. Nas AMAs/UBSs, a parte da UBS atenderá exclusivamente para vacinação contra gripe, Covid-19 e multivacinação.
Agências bancárias, dos Correios, do INSS e do Poupatempo fecharão mais cedo no dia 24 e fecharão no dia de Natal.
Já muitos shoppings anunciaram alteração de seus horários, mas a maioria deve funcionar no dia 24, deixando opcional a abertura no dia seguinte. Por isso, se o consumidor decidir ir a uma unidade, é importante confirmar se estará mesmo aberta para não perder a viagem.
Confira abaixo o que abre e o que fecha na véspera e no dia de Natal na capital paulista e ABC:
TRANSPORTES METROPOLITANOS
As empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM), Metrô e CPTM, planejaram operações especiais para atender os passageiros no Natal.
SPTrans - No dia 24, a frota de ônibus municipais de São Paulo será correspondente à de um sábado. Já no dia 25 a frota operacional seguirá o cronograma de domingo e a passagem será gratuita em todas as linhas municipais.
No dia 24, o atendimento nos postos de venda da SPTrans em terminais de ônibus e no Expresso Tiradentes será das 6h às 18h. Já os postos Jabaquara, Santana e o Posto Central da SPTrans estarão fechados. No dia 25, todos os postos de venda estão fechados.
Até as 5h de 6 de janeiro, haverá bloqueio total da avenida Paulista, em horário integral, no trecho entre a rua Bela Cintra e a rua Haddock Lobo por causa da montagem do palco para a Festa de Réveillon. A partir das 20h do dia 30/12 e até o término da festa, em 1º de janeiro, o bloqueio será estendido para todo o trecho entre a rua Teixeira da Silva e a rua da Consolação.
CPTM ? No dia 24 de dezembro, a operação será normal, de dias úteis. No dia de Natal (25), a operação será de domingos e feriados.
Metrô ? No dia 24 de dezembro, a operação será normal, já no dia 25 a frota será reduzida, assim como a operação habitual aos domingos.
Bikes ? Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas na CPTM, no Metrô e nas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade. As bicicletas devem ser de tamanho convencional e, caso sejam elétricas, de dimensões semelhantes às das convencionais. Nos dias úteis, de segunda a sexta, o embarque é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.
*
RODÍZIO DE VEÍCULOS NA CAPITAL
O rodízio municipal de veículos para automóveis está suspenso desde o dia 22 de dezembro e vai até 9 de janeiro de 2026. A restrição volta a valer na segunda-feira 12 de janeiro para carros com placas final 1 e 2.
SHOPPINGS
MorumbiShopping (Av. Roque Petroni Jr. nº 1089, Morumbi)
24/12 - 9h às 18h
25/12 - facultativo
Shopping Vila Olímpia (R. Olimpíadas, 360 - Vila Olímpia)
24/12 - 10h às 18h
25/12 - facultativo
Shopping Anália Franco (Av. Regente Feijó, 1739 - Tatuapé)
24/12 - 9h às 18h
25/12 - facultativo
ParkShopping São Caetano (Alameda Terracota, 545, Cerâmica, São Caetano)
Lojas:
24/12 - 10h às 18h
25/12 - facultativo
Alimentação:
24/12 - 10h às 18h
25/12 - facultativo
Shopping Penha (R. Dr. João Ribeiro, 304 - Penha de França)
24/12 ? 9h às 18h
25/12 ? fechado
Continental Shopping (Av. Leão Machado, 100 - Parque Continental)
24 ? 9h às 18h
25/12 ? alimentação e lazer: 12h às 20h (opcional), lojas: 14h às 20h
Shopping Taboão (Rod. Régis Bittencourt, 2643)
24/12 ? 9h às 18h
25/12 ? fechado
Butantã Shopping (Av. Prof. Francisco Morato, 2718)
24/12 ? 10h às 18h
25/12 ? fechado
SP Market (Av. das Nações Unidas, 22540, Jurubatuba)
24/12 ? 9h às 18h
25/12 ? fechado
Frei Caneca (Rua Frei Caneca, 569, Consolação)
24/12 - 9h às 18h
25/12 - 12h às 16h (opcional para os lojistas)
TriMais Places (Av. Nova Cantareira, 2200)
24/12 - 9h às 18h
25/12 - fechado
Shopping Metrô Itaquera (Av. José Pinheiro Borges - Itaquera)
24/12 - 10h às 18h
25/12 - facultativo
Golden Square Shopping (Av. Kennedy, 700 - Jardim do Mar, São Bernardo do Campo)
24/12 - 9h às 18h
25/12 - facultativo
Iguatemi Alphaville (Al. Rio Negro, 111 - Alphaville Industrial, Barueri)
24/12 - Lojas e quiosques das 10h às 18h e alimentação e lazer das 11h às 18h
25/12 - Lojas e quiosques: facultativo das 12h às 20h. Alimentação e lazer: facultativo das 11h às 20h
Shopping Interlagos (Av. Interlagos, 2255 - Interlagos)
24/12 ? 10h às 18h
25/12 ? facultativo
Shopping Interlar Interlagos (Av. Interlagos, 2225 - Vila Constancia)
24/12 - Abertura opcional das lojas
25/12 - Abertura opcional das lojas
Shopping Center Norte (Av. Otto Baumgart, 245 - Vila Guilherme)
24/12 ? Lojas e quiosques das 10h às 18h e lazer e alimentação das 11h às 18h
25/12 - Lojas e quiosques: facultativo das 14h às 20h. Lazer e alimentação: facultativo das 11h às 20h
Shopping Cidade São Paulo (av. Paulista 1230)
24/12 - Lojas: 9h às 18h. Praça de Alimentação e restaurantes: 11h às 18h
25/12 - Lojas: fechadas. Praça de Alimentação e restaurantes: facultativo
Tietê Plaza Shopping (Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1465 - Jardim Iris - zona norte SP)
24/12 - Lojas: 10h às 18h. Praça de Alimentação e restaurantes: 10h às 18h
25/12 - Lojas: 14h às 20h (facultativo). Praça de alimentação e restaurantes: 11h às 22h
Grand Plaza (av. Industrial, 600 - Jardim, Santo André)
24/12 - Lojas, quiosque e alimentação - 9h às 18h
25/12 - Facultativo - 12h às 20h
BANCOS
Dia 24/12 - as agências vão funcionar das 9h às 11h (de Brasília). As áreas de caixas eletrônicos podem continuar abertas ou não após esse horário, a depender da agência.
Dia 25/12 - Todas as agências estarão fechadas. Carnês e contas com vencimento na data podem ser pagos no dia 26, sem juros.
INSS
Dia 24/12 - agências abrem das 7h às 13h
Dia 25/12 - fechadas
OBS.: O telefone 135 estará disponível para informações durante o feriado. No dia 24, o atendimento humano será até 18h. A partir deste horário e no dia 25, o atendimento será apenas eletrônico.
CORREIOS
Dia 24/12 - agências funcionam até as 14h.
Dia 25/12 - fechadas
POUPATEMPO
As unidades do Poupatempo em todo o Estado terão funcionamento diferenciado durante a semana do Natal.
24/12 - atendimento até as 12h
25/12 - fechado
O atendimento presencial ocorre mediante agendamento prévio e gratuito, que pode ser feito pelos canais digitais do Poupatempo:
? portal www.poupatempo.sp.gov.br
? aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR
? totens de autoatendimento
? whatsApp (11) 95220-2974
SAÚDE
Em todos os dias, os hospitais estaduais manterão funcionamento normal para atendimento de urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e nos centros cirúrgicos.
Neste dia 24, os postos da Fundação Pró-Sangue do Dante e de Barueri estarão fechados. As unidades das Clínicas, de Osasco e do Mandaqui funcionarão das 8h às 13h.
Na quinta (25), todos os postos permanecerão fechados.
Na sexta (26), as unidades do Dante e de Barueri não terão atendimento, enquanto os postos das Clínicas, de Osasco e do Mandaqui funcionarão das 8h às 16h.
No sábado (27), não haverá atendimento nos postos do Dante, do Mandaqui e de Barueri; já as unidades das Clínicas e de Osasco funcionarão das 8h às 16h. Para mais informações, acesse: www.prosangue.sp.gov.br.
Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) não funcionarão na quinta-feira (25). Confira os horários de funcionamento nos demais dias.
AME - 24/12 - 26/12
AME AEGB - Fechado - Aberto
AME AMÉRICO BRASILIENSE - Fechado - Aberto
AME AMPARO - Fechado - Aberto
AME ANDRADINA - Aberto - Fechado
AME ARAÇATUBA - Fechado - Aberto
AME ASSIS - Fechado - Aberto
AME ATIBAIA - Aberto - Fechado
AME BARRADAS - Fechado - Fechado
AME BARRETOS GERAL - Aberto - Aberto
AME BARRETOS CIRÚRGICO - Fechado - Fechado
AME BAURU - Aberto - Aberto
AME BOTUCATU - Aberto - Aberto
AME CAMPINAS - Aberto - Aberto
AME CARAGUATATUBA - Aberto - Aberto
AME CARAPICUIBA - Fechado - Aberto
AME CASA BRANCA - Aberto - Aberto
AME CATANDUVA - Aberto - Aberto
AME DRACENA - Aberto - Aberto
AME FERNANDÓPOLIS - Fechado - Fechado
AME FRANCA - Aberto - Aberto
AME IDOSO OESTE - Fechado - Aberto
AME IDOSO SUDESTE - Fechado - Fechado
AME INTERLAGOS - Aberto - Aberto
AME ITAPETININGA - Aberto - Fechado
AME ITAPEVA - Aberto - Aberto
AME ITAPEVI - Fechado - Aberto
AME ITU - Fechado - Fechado
AME ITUVERAVA - Aberto - Aberto
AME JALES - Fechado - Fechado
AME JARDIM DOS PRADOS - Aberto - Aberto
AME JUNDIAÍ - Fechado - Fechado
AME LIMEIRA - Fechado - Aberto
AME LORENA - Aberto - Aberto
AME MARIA ZÉLIA - Aberto - Aberto
AME MAUÁ - Fechado - Fechado
AME MOGI DAS CRUZES - Fechado - Aberto
AME MOGI GUAÇU - Fechado - Aberto
AME OURINHOS - Fechado - Fechado
AME PARIQUERA-AÇU - Fechado - Fechado
AME PIRACICABA - Aberto - Aberto
AME PRAIA GRANDE - Fechado - Aberto
AME PRESIDENTE PRUDENTE - Aberto - Aberto
AME PROMISSÃO - Fechado - Aberto
AME RIBEIRÃO PRETO - Aberto - Aberto
AME RIO CLARO - Aberto - Aberto
AME SANTA BARBARA D?OESTE - Fechado - Aberto
AME SANTA FÉ DO SUL - Fechado - Fechado
AME SANTO ANDRÉ - Fechado - Aberto
AME SANTOS - Fechado - Fechado
AME SÃO CARLOS - Fechado - Fechado
AME SÃO JOÃO DA BOA VISTA - Fechado - Aberto
AME SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Fechado - Fechado
AME SÃO JOSE DOS CAMPOS - Fechado - Aberto
AME SÃO VICENTE - Fechado - Fechado
AME SOROCABA - Fechado - Aberto
AME TABOÃO DA SERRA - Fechado - Aberto
AME TAUBATÉ - Aberto - Aberto
AME TAQUARITINGA - Fechado - Aberto
AME TUPÃ - Aberto - Fechado
AME VILA MARIA - Fechado - Aberto
AME VOTUPORANGA - Aberto - Fechado
AME VALE JURUMIRIM - Aberto - Aberto
CRI ? ZN - Fechado - Aberto
Equipamentos da Prefeitura de São Paulo que estarão ABERTOS no dia 24/12:
? Hospitais Municipais (HMs);
? Pronto Socorros Municipais (PSMs);
? Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);
? Centros de Atenção Psicossocial IV (CAPS IV);
? Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) ? das 7h às 19h;
? AMAS/UBS Integradas ? Das 7h às 19h;
? Assistências Médicas Ambulatoriais Especialidades (AMAs) ? das 7h às 17h
? Especialidades (AMA-E) - das 7h às 17h
? Cuidados Continuados Integrados (CCI) - das 7h às 17h
? Centros de Exames da Mulher (CEM) - das 7h às 17h
? Centros de Cuidados Odontológico (CCOs) - das 7h às 17h
? Hospitais Dia (HDs) - das 7h às 17h
? Samu192;
? Centro de Controle de Intoxicações (CCI);
? Complexo Regulador de Urgência e Emergência (CRUE);
? Canal de teleatendimento SPrEP.
Equipamentos da Prefeitura de São Paulo que estarão ABERTOS em 25/12:
? Hospitais Municipais (HMs);
? Pronto Socorros Municipais (PSMs);
? Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);
? Centros de Atenção Psicossocial IV (Caps IV);
? Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) ? das 7h às 19h;
? AMAS/UBS Integradas ? das 7h às 19h;
? Samu 192;
? Centro de Controle de Intoxicações (CCI);
? Complexo Regulador de Urgência e Emergência (Crue);
? Canal de teleatendimento SPrEP.
A Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE), Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ), Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap), Postos de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Padi) e Centros de Atenção Psicossocial III (Caps III) funcionarão em regime de plantão, exclusivamente para demandas internas nos dois dias.
BOM PRATO
As unidades do Bom Prato terão alterações no funcionamento.
Dia 24 - todos os restaurantes servirão exclusivamente o almoço especial, sem o funcionamento normal do jantar.
Dia de Natal (25) - apenas a unidade 25 de Março da capital estará aberta.
A partir do dia 2 de janeiro, todas as unidades do Programa Bom Prato retomam o funcionamento normal, com os horários e cardápios habituais.
Os pontos de atendimento podem ser consultados na página do programa.
SABESP
Dia 24 - funcionam até as 12h as lojas do Poupatempo, o Agiliza São Sebastião, a unidade Guarulhos, Vila Galvão e as demais lojas de atendimento presencial com agendamento.
Dia 25 - todas as lojas estarão fechadas.
O atendimento presencial deve ser agendado previamente pelo site.
A Central de Atendimento Telefônico (telefone 0800.055.0195) funciona 24 horas por dia. O mesmo vale para o atendimento automatizado pelo WhatsApp (11 3388-8000).
Na Agência Virtual, onde é possível consultar informações sobre contas e acessar outros serviços, o atendimento também é 24 horas por dia.
O atendimento automatizado pelo chat é feito 24 horas por dia. Já com os atendentes funciona diariamente das 8h às 21h, inclusive nos feriados, neste link (https://sabesp-chat.sabesp.com.br/chat-externo#/).
ENEL
24/12: Atendimento presencial das 8h30 às 16h30
25/12: Lojas fechadas
Atendimento virtual:
- Central de Atendimento de Emergência (falta de energia, fios partidos): Ligue para 0800 72 72 196.
- Central de Atendimento Comercial (2ª via de conta, religação, consulta de débito): Ligue para 0800 72 72 120.
- WhatsApp da Enel: Fale com a Elena pelo número (21) 99601-9608.
- Agência Virtual e Aplicativo Enel SP: Disponíveis 24 horas por dia no site da Enel ou pelo aplicativo Enel SP (disponível para iOS e Android).
PARQUES URBANOS
Zoológico de São Paulo
Aberto todos os dias das 8h30 às 18h30 (Entrada até 17h30)
Avenida Miguel Stéfano, 4241 - Água Funda
Parque Zoo Safári
Fechado para reforma
Jardim Botânico de São Paulo
Aberto das 9h às 17h (Entrada até 16h)
Avenida Miguel Estefno, 3031, Água Funda
Parque Villa-Lobos
Aberto das 5h30 às 20h
Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto dos Pinheiros
Parque Engenheiro Goulart (Parque Ecológico Tietê)
Aberto das 6h às 17h
Rodovia Parque, 8054 ? Vila Santo Henrique, São Paulo
OBS.: Os parques municipais fecharão três horas antes do habitual nos dias 24 (véspera de Natal) e 31 (véspera de Ano Novo), e em 25 de dezembro e 1º de janeiro abrirão três horas depois.
Minhocão
O Elevado Presidente João Goulart funcionará como parque nos dias 25, 27, e 28 de dezembro, assim como em 1º, 3 e 4 de janeiro.
Centros Esportivos
As unidades funcionarão normalmente nos dias 24 e 31, nos horários habituais de final de semana e feriado.
Em 25 de dezembro e 1º de janeiro os Centros Esportivos estarão fechados. Estarão abertos o Ceret, a Pista de Skate do Chuvisco e o Centro de Esportes Radicais nos horários habituais de feriado.
Acesse este link (https://prefeitura.sp.gov.br/web/esportes/w/centros_esportivos/8001) para ter informações sobre o funcionamento das unidades.
Os parques administrados pela concessionária Urbia também terão horários especiais durante o período
Parque Ibirapuera
- 24 e 31/12 ? 5h às 18h
- 25/12 e 1º/1 ? 8h às 22h
Parque Jardim Felicidade
- 24 e 31/12 ? 7h às 15h
- 25/12 e 1º/1 ? 10h às 18h
Parque Jacintho Alberto
- 24 e 31/12 - 6h30 às 15h
- 25/12 e 1º/1 - 9h30 às 18h30
Parque Ten. Brig. Faria Lima
- 24 e 31/12 ? 6h às 16h
- 25/12 e 1º/01 ? 9h às 19h
Parque Lajeado
- 24 e 31/12 ? 6h às 15h
- 25/12 e 1º/01 ? 9h às 18h
Parque Eucaliptos
- 24 e 31/12 ? 7h às 16h
- 25/12 e 1º/01 ? 10h às 19h
Nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro, o CeMaCAS do Parque Anhanguera funcionará das 8h às 12h para recebimento de animais.
DEFESA CIVIL DO ESTADO
A Defesa Civil do Estado fica à disposição por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências, pelo telefone (11) 2193-8888, pelo 199 para registro de emergências e pedido de apoio, ou ainda pelo e-mail: defesacivil@sp.gov.br.
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) divulga o funcionamento de seus serviços e equipamentos durante o feriado de Natal (25).
O Museu da Inclusão, equipamento cultural da SEDPcD, não receberá visitantes nos dias 24 e 25 de dezembro.
Estará em pleno funcionamento o serviço de Interpretação de Libras nas Delegacias de Polícia, na Defensoria Pública, Poupatempo, Centros de Integração da Cidadania (CICs), Justiça Federal de 1º Grau em SP, Ministério Público do Trabalho, Ouvidoria da Secretaria de Estado da Saúde, Incor, Hospital das Clínicas e Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento. Os intérpretes de Libras integram o programa São Paulo São Libras, da SEDPcD.
O Centro TEA Paulista e Centro de Cidadania da Pessoa com Deficiência fechará às 12h do dia 24 de dezembro, retornando aos atendimentos no dia 26.
Com calendário similar, a 6ª Delegacia de Polícia de Proteção à Pessoa com Deficiência, da capital, e os cinco Centros de Apoio Técnico (CATs) situados dentro das seguintes delegacias: 2ª Delegacia Seccional de Campinas; Delegacia Seccional de Guarulhos; Delegacia de Defesa da Mulher e Proteção ao Idoso de Ribeirão Preto; e 7ª Delegacia de Polícia de Santos não realizarão atendimentos em 24 e 25 de dezembro.
A unidade da capital do Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI) também estará fechada nos dias 24 e 25 de dezembro. As demais unidades dos PEIs, presentes em cidades do litoral e interior do estado, estarão em recesso de 23 de dezembro a 4 de janeiro.
O Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), equipamento esportivo paralímpico, estará de recesso de 22 de dezembro a 5 de janeiro.
FAZENDA
Os postos fiscais da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado não terão expediente nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro. Os cidadãos podem utilizar, a qualquer momento, os serviços eletrônicos da Sefaz-SP disponíveis em: portal.fazenda.sp.gov.br
INSTITUIÇÕES CULTURAIS
Os equipamentos municipais de Cultura estarão fechados de 22 de dezembro a 2 de janeiro. E o atendimento será diferenciado em 3 e 4 de janeiro.
Nos dias 24 e 25, diversos equipamentos culturais do Estado de São Paulo estarão fechados ou com horário reduzido de atendimento ao público.
Confira os horários de funcionamento nos dois dias:
Biblioteca de São Paulo (BSP) e Biblioteca Parque Villa-Lobos (BVL)
Fechadas
Memorial da América Latina
Fechado
Mundo do Circo
Fechado
Museus Capital
Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade
Fechado.
Museu da Imagem e do Som (MIS)
Fechado.
MIS Experience
Fechado
Museu Catavento
Fechado.
Museu do Futebol
Fechado.
Museu da Língua Portuguesa
Fechado.
Museu das Culturas Indígenas
Dia 24/12: aberto das 9h às 13h.
Dia 25/12: fechado.
Pinacoteca de São Paulo (Luz, Contemporânea e Estação)
Fechados.
Museu das Favelas
Fechado.
Paço das Artes
Fechado.
Museus no Interior
Museu Casa de Portinari ? Brodowski/SP
Dia 24/12: aberto das 9h às 13h.
Dia 25/12: fechado.
Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro ? Campos do Jordão/SP
Dia 24/12: aberto das 9h às 13h.
Dia 25/12: fechado.
Museu H. P. Índia Vanuíre ? Tupã/SP
Dia 24/12: aberto das 9h às 13h.
Dia 25/12: fechado.
Museu do Café ? Santos/SP
Fechado.
Salas de Concerto
Sala São Paulo
Fechado.
Estação Motiva Cultural
Fechado.
Teatros
Teatro Sérgio Cardoso
Fechado.
Teatro Estadual de Araras
Fechado.
Teatro Procópio Ferreira/Tatuí
Fechado.
Fábricas de Cultura
Setor A (Zona Leste da capital, São Bernardo do Campo e Santos)
Fechadas.
Setor B (Sul, Norte, Diadema, Osasco e Iguape)
Fechadas.
DIREITOS HUMANOS
Equipamentos abertos em 24 e 25 de dezembro
- Casa da Mulher Brasileira ? CMB
- Estação Cidadania 1
- Estação Cidadania 2
Equipamentos fechados em 24 e 25 de dezembro
- Centro de Desenvolvimento para Promoção do Envelhecimento Saudável (CEDPES)
- Polo Cultural da Pessoa Idosa
- Centro de Referência da Pessoa Idosa
- Centros de Referência e Promoção da Igualdade Racial (CRPIR)
- Conselhos Tutelares - Atuarão em regime de sobreaviso nas datas 24/12, 25/12, 31/12 e 01/01 , devendo ser contatados pelo celular de plantão e apoio. Link (https://prefeitura.sp.gov.br/web/criancas_e_adolescentes/w/conselhos_tutelares/167426).
- Centro de Referências dos Direitos da Criança e do Adolescente ? CRDCA (Projeto FUMCAD)
- Centros de Referência e Cidadania da Mulher ? CRCMs
- Centros de Defesa e De Convivência Da Mulher- CDCMs
- Posto Avançado de Apoio à Mulher ? Estação de Metrô Luz (linha azul)
- Posto Avançado de Apoio à Mulher - Estação de Metrô Santa Cecilia (linha vermelha)
- Posto Avançado de Apoio à Mulher - Terminal Sacomã (SPTRANS)
- Núcleos de Direitos Humanos
- Centros de Referência LGBTI+
- Reviravolta
- Recifran