SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Como em todos os anos, muitos serviços disponibilizados à população sofrem alterações de horários devido ao feriado do Natal.

Alguns atendimentos da prefeitura, por exemplo, terão terão seus horários modificados e outros serviços estarão fechados. Mas os que fazem atendimento de emergência permanecerão abertos, como as Assistências Médicas Ambulatoriais/Unidades Básicas de Saúde (AMAs/UBSs) Integradas nos dias 24 e 25. Nas AMAs/UBSs, a parte da UBS atenderá exclusivamente para vacinação contra gripe, Covid-19 e multivacinação.

Agências bancárias, dos Correios, do INSS e do Poupatempo fecharão mais cedo no dia 24 e fecharão no dia de Natal.

Já muitos shoppings anunciaram alteração de seus horários, mas a maioria deve funcionar no dia 24, deixando opcional a abertura no dia seguinte. Por isso, se o consumidor decidir ir a uma unidade, é importante confirmar se estará mesmo aberta para não perder a viagem.

Confira abaixo o que abre e o que fecha na véspera e no dia de Natal na capital paulista e ABC:

TRANSPORTES METROPOLITANOS

As empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM), Metrô e CPTM, planejaram operações especiais para atender os passageiros no Natal.

SPTrans - No dia 24, a frota de ônibus municipais de São Paulo será correspondente à de um sábado. Já no dia 25 a frota operacional seguirá o cronograma de domingo e a passagem será gratuita em todas as linhas municipais.

No dia 24, o atendimento nos postos de venda da SPTrans em terminais de ônibus e no Expresso Tiradentes será das 6h às 18h. Já os postos Jabaquara, Santana e o Posto Central da SPTrans estarão fechados. No dia 25, todos os postos de venda estão fechados.

Até as 5h de 6 de janeiro, haverá bloqueio total da avenida Paulista, em horário integral, no trecho entre a rua Bela Cintra e a rua Haddock Lobo por causa da montagem do palco para a Festa de Réveillon. A partir das 20h do dia 30/12 e até o término da festa, em 1º de janeiro, o bloqueio será estendido para todo o trecho entre a rua Teixeira da Silva e a rua da Consolação.

CPTM ? No dia 24 de dezembro, a operação será normal, de dias úteis. No dia de Natal (25), a operação será de domingos e feriados.

Metrô ? No dia 24 de dezembro, a operação será normal, já no dia 25 a frota será reduzida, assim como a operação habitual aos domingos.

Bikes ? Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas na CPTM, no Metrô e nas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade. As bicicletas devem ser de tamanho convencional e, caso sejam elétricas, de dimensões semelhantes às das convencionais. Nos dias úteis, de segunda a sexta, o embarque é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.

*

RODÍZIO DE VEÍCULOS NA CAPITAL

O rodízio municipal de veículos para automóveis está suspenso desde o dia 22 de dezembro e vai até 9 de janeiro de 2026. A restrição volta a valer na segunda-feira 12 de janeiro para carros com placas final 1 e 2.

SHOPPINGS

MorumbiShopping (Av. Roque Petroni Jr. nº 1089, Morumbi)

24/12 - 9h às 18h

25/12 - facultativo

Shopping Vila Olímpia (R. Olimpíadas, 360 - Vila Olímpia)

24/12 - 10h às 18h

25/12 - facultativo

Shopping Anália Franco (Av. Regente Feijó, 1739 - Tatuapé)

24/12 - 9h às 18h

25/12 - facultativo

ParkShopping São Caetano (Alameda Terracota, 545, Cerâmica, São Caetano)

Lojas:

24/12 - 10h às 18h

25/12 - facultativo

Alimentação:

24/12 - 10h às 18h

25/12 - facultativo

Shopping Penha (R. Dr. João Ribeiro, 304 - Penha de França)

24/12 ? 9h às 18h

25/12 ? fechado

Continental Shopping (Av. Leão Machado, 100 - Parque Continental)

24 ? 9h às 18h

25/12 ? alimentação e lazer: 12h às 20h (opcional), lojas: 14h às 20h

Shopping Taboão (Rod. Régis Bittencourt, 2643)

24/12 ? 9h às 18h

25/12 ? fechado

Butantã Shopping (Av. Prof. Francisco Morato, 2718)

24/12 ? 10h às 18h

25/12 ? fechado

SP Market (Av. das Nações Unidas, 22540, Jurubatuba)

24/12 ? 9h às 18h

25/12 ? fechado

Frei Caneca (Rua Frei Caneca, 569, Consolação)

24/12 - 9h às 18h

25/12 - 12h às 16h (opcional para os lojistas)

TriMais Places (Av. Nova Cantareira, 2200)

24/12 - 9h às 18h

25/12 - fechado

Shopping Metrô Itaquera (Av. José Pinheiro Borges - Itaquera)

24/12 - 10h às 18h

25/12 - facultativo

Golden Square Shopping (Av. Kennedy, 700 - Jardim do Mar, São Bernardo do Campo)

24/12 - 9h às 18h

25/12 - facultativo

Iguatemi Alphaville (Al. Rio Negro, 111 - Alphaville Industrial, Barueri)

24/12 - Lojas e quiosques das 10h às 18h e alimentação e lazer das 11h às 18h

25/12 - Lojas e quiosques: facultativo das 12h às 20h. Alimentação e lazer: facultativo das 11h às 20h

Shopping Interlagos (Av. Interlagos, 2255 - Interlagos)

24/12 ? 10h às 18h

25/12 ? facultativo

Shopping Interlar Interlagos (Av. Interlagos, 2225 - Vila Constancia)

24/12 - Abertura opcional das lojas

25/12 - Abertura opcional das lojas

Shopping Center Norte (Av. Otto Baumgart, 245 - Vila Guilherme)

24/12 ? Lojas e quiosques das 10h às 18h e lazer e alimentação das 11h às 18h

25/12 - Lojas e quiosques: facultativo das 14h às 20h. Lazer e alimentação: facultativo das 11h às 20h

Shopping Cidade São Paulo (av. Paulista 1230)

24/12 - Lojas: 9h às 18h. Praça de Alimentação e restaurantes: 11h às 18h

25/12 - Lojas: fechadas. Praça de Alimentação e restaurantes: facultativo

Tietê Plaza Shopping (Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1465 - Jardim Iris - zona norte SP)

24/12 - Lojas: 10h às 18h. Praça de Alimentação e restaurantes: 10h às 18h

25/12 - Lojas: 14h às 20h (facultativo). Praça de alimentação e restaurantes: 11h às 22h

Grand Plaza (av. Industrial, 600 - Jardim, Santo André)

24/12 - Lojas, quiosque e alimentação - 9h às 18h

25/12 - Facultativo - 12h às 20h

BANCOS

Dia 24/12 - as agências vão funcionar das 9h às 11h (de Brasília). As áreas de caixas eletrônicos podem continuar abertas ou não após esse horário, a depender da agência.

Dia 25/12 - Todas as agências estarão fechadas. Carnês e contas com vencimento na data podem ser pagos no dia 26, sem juros.

INSS

Dia 24/12 - agências abrem das 7h às 13h

Dia 25/12 - fechadas

OBS.: O telefone 135 estará disponível para informações durante o feriado. No dia 24, o atendimento humano será até 18h. A partir deste horário e no dia 25, o atendimento será apenas eletrônico.

CORREIOS

Dia 24/12 - agências funcionam até as 14h.

Dia 25/12 - fechadas

POUPATEMPO

As unidades do Poupatempo em todo o Estado terão funcionamento diferenciado durante a semana do Natal.

24/12 - atendimento até as 12h

25/12 - fechado

O atendimento presencial ocorre mediante agendamento prévio e gratuito, que pode ser feito pelos canais digitais do Poupatempo:

? portal www.poupatempo.sp.gov.br

? aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR

? totens de autoatendimento

? whatsApp (11) 95220-2974

SAÚDE

Em todos os dias, os hospitais estaduais manterão funcionamento normal para atendimento de urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e nos centros cirúrgicos.

Neste dia 24, os postos da Fundação Pró-Sangue do Dante e de Barueri estarão fechados. As unidades das Clínicas, de Osasco e do Mandaqui funcionarão das 8h às 13h.

Na quinta (25), todos os postos permanecerão fechados.

Na sexta (26), as unidades do Dante e de Barueri não terão atendimento, enquanto os postos das Clínicas, de Osasco e do Mandaqui funcionarão das 8h às 16h.

No sábado (27), não haverá atendimento nos postos do Dante, do Mandaqui e de Barueri; já as unidades das Clínicas e de Osasco funcionarão das 8h às 16h. Para mais informações, acesse: www.prosangue.sp.gov.br.

Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) não funcionarão na quinta-feira (25). Confira os horários de funcionamento nos demais dias.

AME - 24/12 - 26/12

AME AEGB - Fechado - Aberto

AME AMÉRICO BRASILIENSE - Fechado - Aberto

AME AMPARO - Fechado - Aberto

AME ANDRADINA - Aberto - Fechado

AME ARAÇATUBA - Fechado - Aberto

AME ASSIS - Fechado - Aberto

AME ATIBAIA - Aberto - Fechado

AME BARRADAS - Fechado - Fechado

AME BARRETOS GERAL - Aberto - Aberto

AME BARRETOS CIRÚRGICO - Fechado - Fechado

AME BAURU - Aberto - Aberto

AME BOTUCATU - Aberto - Aberto

AME CAMPINAS - Aberto - Aberto

AME CARAGUATATUBA - Aberto - Aberto

AME CARAPICUIBA - Fechado - Aberto

AME CASA BRANCA - Aberto - Aberto

AME CATANDUVA - Aberto - Aberto

AME DRACENA - Aberto - Aberto

AME FERNANDÓPOLIS - Fechado - Fechado

AME FRANCA - Aberto - Aberto

AME IDOSO OESTE - Fechado - Aberto

AME IDOSO SUDESTE - Fechado - Fechado

AME INTERLAGOS - Aberto - Aberto

AME ITAPETININGA - Aberto - Fechado

AME ITAPEVA - Aberto - Aberto

AME ITAPEVI - Fechado - Aberto

AME ITU - Fechado - Fechado

AME ITUVERAVA - Aberto - Aberto

AME JALES - Fechado - Fechado

AME JARDIM DOS PRADOS - Aberto - Aberto

AME JUNDIAÍ - Fechado - Fechado

AME LIMEIRA - Fechado - Aberto

AME LORENA - Aberto - Aberto

AME MARIA ZÉLIA - Aberto - Aberto

AME MAUÁ - Fechado - Fechado

AME MOGI DAS CRUZES - Fechado - Aberto

AME MOGI GUAÇU - Fechado - Aberto

AME OURINHOS - Fechado - Fechado

AME PARIQUERA-AÇU - Fechado - Fechado

AME PIRACICABA - Aberto - Aberto

AME PRAIA GRANDE - Fechado - Aberto

AME PRESIDENTE PRUDENTE - Aberto - Aberto

AME PROMISSÃO - Fechado - Aberto

AME RIBEIRÃO PRETO - Aberto - Aberto

AME RIO CLARO - Aberto - Aberto

AME SANTA BARBARA D?OESTE - Fechado - Aberto

AME SANTA FÉ DO SUL - Fechado - Fechado

AME SANTO ANDRÉ - Fechado - Aberto

AME SANTOS - Fechado - Fechado

AME SÃO CARLOS - Fechado - Fechado

AME SÃO JOÃO DA BOA VISTA - Fechado - Aberto

AME SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Fechado - Fechado

AME SÃO JOSE DOS CAMPOS - Fechado - Aberto

AME SÃO VICENTE - Fechado - Fechado

AME SOROCABA - Fechado - Aberto

AME TABOÃO DA SERRA - Fechado - Aberto

AME TAUBATÉ - Aberto - Aberto

AME TAQUARITINGA - Fechado - Aberto

AME TUPÃ - Aberto - Fechado

AME VILA MARIA - Fechado - Aberto

AME VOTUPORANGA - Aberto - Fechado

AME VALE JURUMIRIM - Aberto - Aberto

CRI ? ZN - Fechado - Aberto

Equipamentos da Prefeitura de São Paulo que estarão ABERTOS no dia 24/12:

? Hospitais Municipais (HMs);

? Pronto Socorros Municipais (PSMs);

? Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

? Centros de Atenção Psicossocial IV (CAPS IV);

? Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) ? das 7h às 19h;

? AMAS/UBS Integradas ? Das 7h às 19h;

? Assistências Médicas Ambulatoriais Especialidades (AMAs) ? das 7h às 17h

? Especialidades (AMA-E) - das 7h às 17h

? Cuidados Continuados Integrados (CCI) - das 7h às 17h

? Centros de Exames da Mulher (CEM) - das 7h às 17h

? Centros de Cuidados Odontológico (CCOs) - das 7h às 17h

? Hospitais Dia (HDs) - das 7h às 17h

? Samu192;

? Centro de Controle de Intoxicações (CCI);

? Complexo Regulador de Urgência e Emergência (CRUE);

? Canal de teleatendimento SPrEP.

Equipamentos da Prefeitura de São Paulo que estarão ABERTOS em 25/12:

? Hospitais Municipais (HMs);

? Pronto Socorros Municipais (PSMs);

? Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

? Centros de Atenção Psicossocial IV (Caps IV);

? Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) ? das 7h às 19h;

? AMAS/UBS Integradas ? das 7h às 19h;

? Samu 192;

? Centro de Controle de Intoxicações (CCI);

? Complexo Regulador de Urgência e Emergência (Crue);

? Canal de teleatendimento SPrEP.

A Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE), Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ), Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap), Postos de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Padi) e Centros de Atenção Psicossocial III (Caps III) funcionarão em regime de plantão, exclusivamente para demandas internas nos dois dias.

BOM PRATO

As unidades do Bom Prato terão alterações no funcionamento.

Dia 24 - todos os restaurantes servirão exclusivamente o almoço especial, sem o funcionamento normal do jantar.

Dia de Natal (25) - apenas a unidade 25 de Março da capital estará aberta.

A partir do dia 2 de janeiro, todas as unidades do Programa Bom Prato retomam o funcionamento normal, com os horários e cardápios habituais.

Os pontos de atendimento podem ser consultados na página do programa.

SABESP

Dia 24 - funcionam até as 12h as lojas do Poupatempo, o Agiliza São Sebastião, a unidade Guarulhos, Vila Galvão e as demais lojas de atendimento presencial com agendamento.

Dia 25 - todas as lojas estarão fechadas.

O atendimento presencial deve ser agendado previamente pelo site.

A Central de Atendimento Telefônico (telefone 0800.055.0195) funciona 24 horas por dia. O mesmo vale para o atendimento automatizado pelo WhatsApp (11 3388-8000).

Na Agência Virtual, onde é possível consultar informações sobre contas e acessar outros serviços, o atendimento também é 24 horas por dia.

O atendimento automatizado pelo chat é feito 24 horas por dia. Já com os atendentes funciona diariamente das 8h às 21h, inclusive nos feriados, neste link (https://sabesp-chat.sabesp.com.br/chat-externo#/).

ENEL

24/12: Atendimento presencial das 8h30 às 16h30

25/12: Lojas fechadas

Atendimento virtual:

- Central de Atendimento de Emergência (falta de energia, fios partidos): Ligue para 0800 72 72 196.

- Central de Atendimento Comercial (2ª via de conta, religação, consulta de débito): Ligue para 0800 72 72 120.

- WhatsApp da Enel: Fale com a Elena pelo número (21) 99601-9608.

- Agência Virtual e Aplicativo Enel SP: Disponíveis 24 horas por dia no site da Enel ou pelo aplicativo Enel SP (disponível para iOS e Android).

PARQUES URBANOS

Zoológico de São Paulo

Aberto todos os dias das 8h30 às 18h30 (Entrada até 17h30)

Avenida Miguel Stéfano, 4241 - Água Funda

Parque Zoo Safári

Fechado para reforma

Jardim Botânico de São Paulo

Aberto das 9h às 17h (Entrada até 16h)

Avenida Miguel Estefno, 3031, Água Funda

Parque Villa-Lobos

Aberto das 5h30 às 20h

Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto dos Pinheiros

Parque Engenheiro Goulart (Parque Ecológico Tietê)

Aberto das 6h às 17h

Rodovia Parque, 8054 ? Vila Santo Henrique, São Paulo

OBS.: Os parques municipais fecharão três horas antes do habitual nos dias 24 (véspera de Natal) e 31 (véspera de Ano Novo), e em 25 de dezembro e 1º de janeiro abrirão três horas depois.

Minhocão

O Elevado Presidente João Goulart funcionará como parque nos dias 25, 27, e 28 de dezembro, assim como em 1º, 3 e 4 de janeiro.

Centros Esportivos

As unidades funcionarão normalmente nos dias 24 e 31, nos horários habituais de final de semana e feriado.

Em 25 de dezembro e 1º de janeiro os Centros Esportivos estarão fechados. Estarão abertos o Ceret, a Pista de Skate do Chuvisco e o Centro de Esportes Radicais nos horários habituais de feriado.

Acesse este link (https://prefeitura.sp.gov.br/web/esportes/w/centros_esportivos/8001) para ter informações sobre o funcionamento das unidades.

Os parques administrados pela concessionária Urbia também terão horários especiais durante o período

Parque Ibirapuera

- 24 e 31/12 ? 5h às 18h

- 25/12 e 1º/1 ? 8h às 22h

Parque Jardim Felicidade

- 24 e 31/12 ? 7h às 15h

- 25/12 e 1º/1 ? 10h às 18h

Parque Jacintho Alberto

- 24 e 31/12 - 6h30 às 15h

- 25/12 e 1º/1 - 9h30 às 18h30

Parque Ten. Brig. Faria Lima

- 24 e 31/12 ? 6h às 16h

- 25/12 e 1º/01 ? 9h às 19h

Parque Lajeado

- 24 e 31/12 ? 6h às 15h

- 25/12 e 1º/01 ? 9h às 18h

Parque Eucaliptos

- 24 e 31/12 ? 7h às 16h

- 25/12 e 1º/01 ? 10h às 19h

Nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro, o CeMaCAS do Parque Anhanguera funcionará das 8h às 12h para recebimento de animais.

DEFESA CIVIL DO ESTADO

A Defesa Civil do Estado fica à disposição por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências, pelo telefone (11) 2193-8888, pelo 199 para registro de emergências e pedido de apoio, ou ainda pelo e-mail: defesacivil@sp.gov.br.

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) divulga o funcionamento de seus serviços e equipamentos durante o feriado de Natal (25).

O Museu da Inclusão, equipamento cultural da SEDPcD, não receberá visitantes nos dias 24 e 25 de dezembro.

Estará em pleno funcionamento o serviço de Interpretação de Libras nas Delegacias de Polícia, na Defensoria Pública, Poupatempo, Centros de Integração da Cidadania (CICs), Justiça Federal de 1º Grau em SP, Ministério Público do Trabalho, Ouvidoria da Secretaria de Estado da Saúde, Incor, Hospital das Clínicas e Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento. Os intérpretes de Libras integram o programa São Paulo São Libras, da SEDPcD.

O Centro TEA Paulista e Centro de Cidadania da Pessoa com Deficiência fechará às 12h do dia 24 de dezembro, retornando aos atendimentos no dia 26.

Com calendário similar, a 6ª Delegacia de Polícia de Proteção à Pessoa com Deficiência, da capital, e os cinco Centros de Apoio Técnico (CATs) situados dentro das seguintes delegacias: 2ª Delegacia Seccional de Campinas; Delegacia Seccional de Guarulhos; Delegacia de Defesa da Mulher e Proteção ao Idoso de Ribeirão Preto; e 7ª Delegacia de Polícia de Santos não realizarão atendimentos em 24 e 25 de dezembro.

A unidade da capital do Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI) também estará fechada nos dias 24 e 25 de dezembro. As demais unidades dos PEIs, presentes em cidades do litoral e interior do estado, estarão em recesso de 23 de dezembro a 4 de janeiro.

O Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), equipamento esportivo paralímpico, estará de recesso de 22 de dezembro a 5 de janeiro.

FAZENDA

Os postos fiscais da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado não terão expediente nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro. Os cidadãos podem utilizar, a qualquer momento, os serviços eletrônicos da Sefaz-SP disponíveis em: portal.fazenda.sp.gov.br

INSTITUIÇÕES CULTURAIS

Os equipamentos municipais de Cultura estarão fechados de 22 de dezembro a 2 de janeiro. E o atendimento será diferenciado em 3 e 4 de janeiro.

Nos dias 24 e 25, diversos equipamentos culturais do Estado de São Paulo estarão fechados ou com horário reduzido de atendimento ao público.

Confira os horários de funcionamento nos dois dias:

Biblioteca de São Paulo (BSP) e Biblioteca Parque Villa-Lobos (BVL)

Fechadas

Memorial da América Latina

Fechado

Mundo do Circo

Fechado

Museus Capital

Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade

Fechado.

Museu da Imagem e do Som (MIS)

Fechado.

MIS Experience

Fechado

Museu Catavento

Fechado.

Museu do Futebol

Fechado.

Museu da Língua Portuguesa

Fechado.

Museu das Culturas Indígenas

Dia 24/12: aberto das 9h às 13h.

Dia 25/12: fechado.

Pinacoteca de São Paulo (Luz, Contemporânea e Estação)

Fechados.

Museu das Favelas

Fechado.

Paço das Artes

Fechado.

Museus no Interior

Museu Casa de Portinari ? Brodowski/SP

Dia 24/12: aberto das 9h às 13h.

Dia 25/12: fechado.

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro ? Campos do Jordão/SP

Dia 24/12: aberto das 9h às 13h.

Dia 25/12: fechado.

Museu H. P. Índia Vanuíre ? Tupã/SP

Dia 24/12: aberto das 9h às 13h.

Dia 25/12: fechado.

Museu do Café ? Santos/SP

Fechado.

Salas de Concerto

Sala São Paulo

Fechado.

Estação Motiva Cultural

Fechado.

Teatros

Teatro Sérgio Cardoso

Fechado.

Teatro Estadual de Araras

Fechado.

Teatro Procópio Ferreira/Tatuí

Fechado.

Fábricas de Cultura

Setor A (Zona Leste da capital, São Bernardo do Campo e Santos)

Fechadas.

Setor B (Sul, Norte, Diadema, Osasco e Iguape)

Fechadas.

DIREITOS HUMANOS

Equipamentos abertos em 24 e 25 de dezembro

- Casa da Mulher Brasileira ? CMB

- Estação Cidadania 1

- Estação Cidadania 2

Equipamentos fechados em 24 e 25 de dezembro

- Centro de Desenvolvimento para Promoção do Envelhecimento Saudável (CEDPES)

- Polo Cultural da Pessoa Idosa

- Centro de Referência da Pessoa Idosa

- Centros de Referência e Promoção da Igualdade Racial (CRPIR)

- Conselhos Tutelares - Atuarão em regime de sobreaviso nas datas 24/12, 25/12, 31/12 e 01/01 , devendo ser contatados pelo celular de plantão e apoio. Link (https://prefeitura.sp.gov.br/web/criancas_e_adolescentes/w/conselhos_tutelares/167426).

- Centro de Referências dos Direitos da Criança e do Adolescente ? CRDCA (Projeto FUMCAD)

- Centros de Referência e Cidadania da Mulher ? CRCMs

- Centros de Defesa e De Convivência Da Mulher- CDCMs

- Posto Avançado de Apoio à Mulher ? Estação de Metrô Luz (linha azul)

- Posto Avançado de Apoio à Mulher - Estação de Metrô Santa Cecilia (linha vermelha)

- Posto Avançado de Apoio à Mulher - Terminal Sacomã (SPTRANS)

- Núcleos de Direitos Humanos

- Centros de Referência LGBTI+

- Reviravolta

- Recifran