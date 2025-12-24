SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um acidente com um ônibus deixou duas pessoas mortas na manhã de hoje, na entrada do município de Jaboticabal, no interior de São Paulo.

Ônibus tombou em uma rotatória da Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), por volta das 6h da manhã. O UOL confirmou a informação sobre os óbitos com funcionários da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Jaboticabal, para onde parte das vítimas foi encaminhada. Ainda não há confirmação sobre a identidade das duas pessoas que morreram.

41 pessoas ficaram feridas, segundo a EPTV, afiliada da TV Globo. O UOL apurou que 27 delas foram levadas para a UPA de Jaboticabal. Não há informações sobre o estado de saúde e identidade delas.

O veículo levava 43 passageiros e saiu de São Paulo, na noite de ontem. O ônibus tinha como destino a cidade de Bebedouro, também conforme informações da EPTV.

O UOL entrou em contato com o Corpo dos Bombeiros e aguarda um posicionamento.