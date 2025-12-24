SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em acidente com ônibus de viagem na manhã desta quarta-feira (24), em Jaboticabal, no interior de São Paulo.

O acidente ocorreu no km 340,8 da rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), por volta das 6h, quando o veículo tombou.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a Polícia Militar Rodoviária e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. Duas pessoas morreram?uma criança e uma mulher.

Seis pessoas ficaram gravemente feridas e outras 23 tiveram ferimentos leves. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Jaboticabal.

O ônibus, que transportava 42 passageiros e dois motoristas, tinha saído da cidade de São Paulo, por volta de meia-noite, com destino a Olímpia, no interior do estado, quando tombou na pista. A alça de acesso da pista norte precisou ser interditada para atendimento do caso.

As causas do acidente ainda serão investigadas pela Polícia Civil.