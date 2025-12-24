SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da estratégia de resgate vacinal contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos que não receberam a vacina na idade recomendada.

A iniciativa, até então prevista para encerrar neste dezembro, continua até o primeiro semestre de 2026, com a campanha de vacinação nas escolas.

A estimativa da pasta é vacinar cerca de 7 milhões de jovens nessa faixa etária que ainda não foram imunizados contra o HPV. Até dezembro de 2025, foram aplicadas 208,7 mil doses da vacina, sendo 91 mil em meninas e 117,7 mil em meninos.

A vacina contra o HPV é fundamental na prevenção de diversos tipos de câncer, como os de colo do útero, vulva, pênis, garganta e pescoço. A estratégia de resgate contempla todos os cerca de 5.500 municípios brasileiros.

A vacinação está disponível nas UBS (Unidades Básicas de Saúde) e também é realizada em escolas, universidades, ginásios esportivos e shoppings, com apoio dos estados e municípios.

A vacinação contra o HPV faz parte da rotina do calendário nacional para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. Desde 2024, o Brasil adotou o esquema de dose única da vacina, substituindo o modelo anterior de duas doses.

Para pessoas imunocomprometidas, como aquelas que vivem com HIV, pacientes oncológicos e transplantados, o esquema vacinal permanece com três doses. A mesma recomendação se aplica a usuários de PrEP entre 15 e 45 anos e a vítimas de violência sexual a partir dos 15 anos.