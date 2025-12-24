RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Policiais civis do Rio de Janeiro e do Amazonas apreenderam R$ 1,7 milhão em espécie nesta terça-feira (23), durante uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro.

A apreensão aconteceu em Manacapuru, região metropolitana de Manaus, e o dinheiro, segundo as investigações, seria enviado ao Comando Vermelho.

A polícia afirma ter descoberto, por informações de inteligência, que o dinheiro seria sacado em uma agência bancária por um suspeito de ser representante da facção.

A ação foi conduzida por agentes da DCOC-LD (Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro) do Rio de Janeiro, em conjunto com a Polícia Civil do Amazonas.

Segundo a investigação, traficantes usavam empresas de fachada para movimentar recursos. O grupo é suspeito de fazer transferências fracionadas para contas de laranjas.