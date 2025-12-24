SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O temporal que atingiu a cidade de Farroupilha, na serra do Rio Grande do Sul, na tarde de terça-feira (23), foi classificado pela Defesa Civil como um tornado. Os ventos superam os 100 km/h, de acordo com o órgão.

A confirmação de que se tratava de um tornado ocorreu a partir a análise de imagens do local, obtidas pela equipe do Departamento de Gestão de Riscos, realizada por profissionais do Centro de Monitoramento da Defesa Civil gaúcha.

O padrão dos danos captados pelas imagens indica que os destroços foram jogados em diferentes direções, o que caracteriza o fenômeno, segundo a Defesa Civil.

"As imagens mostraram o avanço de uma tempestade sobre o local atingido, sendo que os ventos provavelmente superaram os 100 km/h na localidade, e geraram um tornado de curta duração", diz o órgão.

Às 12h58 o Centro de Operações enviou alerta laranja para a região de Farroupilha, incluindo a localidade atingida, com potencial para chuva, vento e raios.

O fenômeno, segundo a Prefeitura de Farroupilha, causou o destelhamento de cerca de 20 casas. As famílias impactadas foram acolhidas por parentes e amigos, sem registros de desabrigados.

A Escola Municipal José Chesini foi um dos locais com maiores danos, sofrendo destelhamento quase total e alagamentos internos.

"Não estamos acostumados com fenômenos dessa magnitude, e a presença da Defesa Civil Estadual desde os primeiros momentos fez toda a diferença. Agora seguimos com os trâmites administrativos, como o decreto de emergência, e com a avaliação técnica das estruturas atingidas para definirmos o melhor caminho para a reconstrução", afirmou o Jonas Tomazini (MDB), prefeito de Farroupilha, durante reunião com a comunidade e órgãos como o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.