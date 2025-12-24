SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Uma ação integrada entre a Polícia Civil, Secretaria de Segurança e Ministério Público do Estado da Bahia resultou na prisão do líder de um grupo criminoso em Campinas (SP) e na desarticulação de um depósito de drogas e armas na praia de Arembepe, balneário no litoral norte do estado.

As investigações apontaram que o imóvel era utilizado como depósito para armazenar armas e drogas que seriam distribuídas por pontos de venda na capital baiana.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão no imóvel nesta segunda-feira (22), policiais localizaram cerca de 50 quilos de cocaína escondidos em compartimentos dentro de móveis.

Também foram encontrados uma balança, embalagens a vácuo, peças de prensa hidráulica, insumos químicos, além de três fuzis.

As investigações indicaram que o imóvel possui relação com um homem apontado como líder de uma facção criminosa com atuação em Salvador.

Ele havia sido preso em 12 de dezembro em ação das forças de segurança, ocasião em que foi encontrado em veículo de luxo blindado e com grande quantia de dinheiro em espécie, sem comprovação de origem lícita. A prisão, contudo, foi revogada na época após audiência judicial.

Com base nas provas reunidas, o Ministério Público apresentou um novo pedido de prisão preventiva, que foi acatado pela Justiça.

O suspeito foi localizado em Campinas, interior de São Paulo, e preso pela Polícia Militar paulista.