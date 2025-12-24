PSÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil realiza buscas pelo homem já identificado que é suspeito de ter usado uma moto aquática para roubar as alianças de um casal que se divertia de caiaque na praia dos Milionários, em São Vicente, na Baixada Santista, no domingo (21).

O jovem de 19 anos teve a prisão temporária de cinco dias decretada pela Justiça a pedido da polícia. Ele foi reconhecido por meio de fotografias.

O comparsa dele ainda não foi identificado. Ninguém foi preso.

Um banhista que estava na faixa de areia filmou o crime. A imagem mostra o momento em que a dupla chega, toma os remos do casal e pega as alianças antes de arrancar com a moto e fugir.

De acordo com o boletim de ocorrência, os criminosos usaram o remo para agredir uma das vítimas, que teve um corte na perna e ferimento na cabeça.

Na manhã desta quarta-feira (24), policiais civis cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma residência na favela México 70. No local, encontraram a mãe do procurado. A mulher afirmou que o filho não mora com ela e disse desconhecer o paradeiro dele.

Ela relatou aos policiais que o filho já foi preso anteriormente por roubo e que não compactua com o estilo de vida que ele leva.

Ela disse ter visto o filho na tarde de domingo, momento em que ele afirmou que iria para a praia. Depois, não o viu mais.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a Polícia Militar reforçou o patrulhamento na região. Desde segunda-feira (15), o litoral paulista conta com mais de 4.000 policiais na Operação Verão.

Na terça-feira (23), a Prefeitura de São Vicente disse que apoia a Polícia Civil nas investigações. "Além de promover fiscalizações em marinas por meio de forças-tarefa e blitz surpresa com a Polícia Militar, com o objetivo de inibir irregularidades, como o aluguel de motos náuticas sem registro, que podem ser utilizadas para fins ilícitos."

A gestão municipal acrescentou que estuda novas formas de regulamentar, com maior rigor, o trânsito de qualquer tipo de embarcação em sua orla.

Em nota anterior, a Prefeitura de São Vicente informou que a Capitania dos Portos, com o apoio da Guarda Civil Municipal, realizou uma fiscalização nas marinas da cidade na noite do crime, mas todas estavam fechadas.

"Também foi verificado que nenhuma embarcação estava no mar. Inicialmente, as evidências indicam que os criminosos não partiram das marinas localizadas em São Vicente."