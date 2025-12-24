RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A cidade do Rio de Janeiro teve 31 alterações no nível de calor desde julho de 2024, quando a medição começou a ser feita pela prefeitura, em escala que vai do nível 1, considerado normal, ao nível 5.

Depois de dois dias no nível 2, a capital fluminense entrou em nível 3 na tarde desta quarta-feira (24), e a previsão para quinta (25) e sexta (26), com máximas de 40°C, é de possivelmente permanência neste índice.

O nível de calor 3 é acionado quando a temperatura fica entre 36°C e 40°C por três dias consecutivos.

À época da implementação, a medição dos níveis de calor foi vinculada à morte de Ana Clara Benevides durante um show da cantora americana Taylor Swift no estádio Nilton Santos, em novembro de 2023. Ana Clara sofreu parada cardiorrespiratória por exaustão térmica.

O Rio chegou duas vezes ao nível de calor 4, ambas em fevereiro deste ano, quando as altas temperaturas provocaram a mudança no horário de jogos de futebol e ensaios de escola de samba. O nível 4 obriga o município a acionar alertas à população, como a divulgação de pontos de resfriamento (bibliotecas e sedes de instituições públicas) que possuem ar-condicionado e devem ser liberados caso a cidade alcance a escala.

O nível é alterado a depender da permanência ou aumento da temperatura por dois ou mais dias. O nível 3 foi atingido nove vezes --a maioria este ano-- e o nível 2 foi acionado 20 vezes. O nível 5 ainda não foi acionado.

A classificação mais crítica prevê que eventos, como shows e partidas de futebol, sejam cancelados, assim como aulas e serviços de asfaltamento e limpeza urbana.

A previsão para o último fim de semana do ano, sábado (27) e domingo (28), também é de sol, ventos fracos e sem chuva. Os termômetros vão variar entre 20°C e 38°C.

Com o calor mesmo à noite, parte dos cariocas tem recorrido ao banho de mar noturno. As praias do Arpoador e de Ipanema têm ficado ocupadas ao longo da noite, e a Guarda Municipal acionou reforço, com 30 agentes patrulhando o Arpoador das 19h às 5h.

Parques das zonas norte e oeste, criados com opções de piscina e quedas d'água também têm sido procurados por quem quer se refrescar. A média de frequentadores no parque Piedade, inaugurado em outubro, é de 1.200 em dias de semana e até 3.500 aos fins de semana.

Na zona oeste, na altura do bairro Senador Camará, o parque Oeste tem recebido 30.000 pessoas por semana. Lá há uma escada com 88 degraus e 74 esguichos.