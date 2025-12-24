SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma criança de 4 anos morreu, na tarde desta terça-feira (23), após um incidente na piscina do Centro Esportivo Lapa, conhecido como Pelezão, na zona oeste de São Paulo. O caso ocorreu por volta das 17h, enquanto o espaço estava aberto para uso recreativo da população.

De acordo com a SEME (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer), a unidade contava com equipe de salva-vidas de plantão, que iniciou imediatamente os procedimentos de socorro até a chegada do Samu e do Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações, Samu realizou manobras de reanimação, mas a criança não resistiu e teve a morte constatada no local.

A GCM (Guarda Civil Metropolitana) foi acionada e prestou apoio à ocorrência, incluindo a preservação do local. O caso foi registrado no 91º Distrito Policial, que ficará responsável pela investigação.

A criança participava de um passeio com um grupo de outras crianças vinculadas a um serviço de acolhimento institucional. As circunstâncias do incidente ainda estão sendo apuradas.

Em nota, a pasta de esportes afirmou lamentar o ocorrido e que aguarda a conclusão dos laudos periciais para o esclarecimento das causas da morte.