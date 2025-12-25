SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presença de uma massa de ar quente e úmida continua atuando com forte intensidade sobre a região Sudeste do Brasil, garantindo dias ensolarados, com temperaturas bem acima da média no período da tarde sobre a capital paulista e cidades vizinhas da região metropolitana.

Com isso, a previsão para esta quinta-feira (25) de Natal é um cenário igual ao dos últimos dias, com calor acima dos 33°C na Grande São Paulo. Na segunda (22) e na terça (23), a máxima chegou a 33,6°C às 16h na estação do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) no Mirante de Santana, na zona norte da capital, onde é feita a medição oficial da cidade.

Nesta quarta (24), a máxima subiu para 34,6°C no mesmo local e horário.

Neste dia de Natal, porém, alguns institutos de meteorologia alertam para a possibilidade de que os termômetros superem o recorde histórico do mês de dezembro na capital paulista: 35,6°C, registrado em 3 de dezembro de 1998.

A maior marca do ano na cidade foi 35,1°C, no dia 6 de outubro, medição bem possível de ser superada nesta quinta.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo destaca que as madrugadas seguem com sensação de tempo abafado, inclusive no final de semana, que será marcado por pancadas isoladas de chuva no período da tarde.

O CGE prevê que o dia será marcado por poucas nuvens e termômetros em média na casa dos 23°C de manhã. No decorrer das horas, o sol vai brilhar com força, garantindo a rápida elevação da temperatura, que deve superar novamente os 34°C e provocar valores mínimos de umidade do ar em torno dos 33%.

"Com o forte aquecimento e a infiltração da brisa marítima no fim da tarde, há probabilidade significativa para a ocorrência de pancadas isoladas de chuva rápida entre o meio da tarde e o início da noite sobre a capital e cidades vizinhas da Grande São Paulo", diz o CGE.

A Defesa Civil estadual também alerta que diversas regiões paulistas devem registrar temperaturas pelo menos 5°C acima da média para esta época do ano, além de madrugadas e manhãs bastante abafadas.

Em todo o litoral do estado, as temperaturas também devem superar os 35°C, e no restante das regiões elas devem variar de 32°C a 38°C. Em todas elas, porém, há previsão para pancadas de chuva isoladas à tarde.

Para sexta-feira (26), esse panorama não deve mudar. O CGE prevê que o dia deve começar com termômetros na casa dos 24°C na madrugada e amanhecer com sol entre poucas nuvens. A máxima alcança facilmente os 34°C, com taxas mínimas de umidade do ar acima dos 35%. Entre o meio e o fim da tarde, as chuvas podem retornae na forma de pancadas isoladas, com curta duração, mas com até forte intensidade em alguns momentos.