SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pesquisa Datafolha mostra o posicionamento político dos brasileiros, banqueiros e autoridades dizem que PF sofreu pressão de Moraes em caso Master e outras notícias para começar esta quinta-feira (25).

PESQUISA

35% se identificam com direita e 22%, com esquerda. Outros 17% se posicionam no centro, 7% na centro-esquerda e 11% na centro-direita.

STF

Master: banqueiros e autoridades dizem que PF também sofreu pressão de Moraes. Diretor-geral nega e diz que nunca conversou com o ministro do STF sobre as investigações contra o banco.

GOVERNO

Empregados dos Correios rejeitam proposta salarial, e acordo será decidido pelo TST. Votação foi dividida, com 18 sindicatos contrários e 16 a favor.

GUERRA

Com trégua em Gaza, cidade onde teria nascido Jesus retoma Natal após dois anos. Símbolo do cristianismo, Belém, na Cisjordânia, optou por reduzir celebrações durante guerra entre Israel e Hamas.

GOVERNO LULA

Lula apoia fim da escala 6x1 e leva bandeiras de 2026 à TV em pronunciamento de Natal. Petista exalta isenção do IR e exibe imagem com Trump, que já foi chamado de fascista por petistas.

TV

Globo condena fala de presidente do Flamengo contra comentarista e aponta 'ataque misógino'. Emissora reage a declaração de Luiz Eduardo Baptista durante evento sobre orçamento do futebol feminino.

CRIME

Mais de 1 milhão de novos documentos do caso Jeffrey Epstein são encontrados, diz governo dos EUA. Departamento de Justiça diz que recebeu 'grande volume de material' e que análise pode levar 'algumas semanas'.

PASSAGENS AEREAS

Qual o melhor cartão para juntar milhas? Aprenda a escolher e acelerar ganhos. Clubes de assinatura e parcerias dos programas de fidelidade com varejistas rendem bônus equivalentes a viagens inteiras.

HUMOR

Fabio Porchat grava vídeo sobre Havaianas na embaixada de Roma; Itamaraty se posiciona. Humorista interpreta gestor de crise e dá sugestões a Fernanda Torres sobre propaganda viral.

TELEVISÃO

Filme de 'Peaky Blinders', que vai encerrar a saga da série, ganha teaser. Produção chega à Netflix em março do ano que vem.

FEMINICIDIO

Após 25 dias internada, morre em SP a mulher atropelada e arrastada por 1 km. Tainara Souza Santos, 31, estava internada desde 29 de novembro no Hospital das Clínicas. Tainara Souza Santos, 31, estava internada desde 29 de novembro no Hospital das Clínicas.