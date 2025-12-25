SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Denúncias de uma tentativa de grilagem violenta resultaram na prisão de 11 pessoas na zona rural de Formosa do Rio Preto, um dos principais polos do agronegócio do oeste da Bahia. Entre os detidos estão um policial militar da ativa e um da reserva.

As prisões foram realizadas no último sábado (20) após denúncias de que homens estariam fazendo ameaças, montando barricadas e impedindo o tráfego de veículos em uma estrada nas proximidades Vila Panambi, na divisa entre a Bahia e Tocantins.

Foram apreendidos com o grupo sete armas de fogo, munições e coletes balísticos. A Polícia Militar da Bahia foi questionada sobre a prisão dos policiais, mas não respondeu.

A Polícia Civil autuou duas pessoas pelos crimes de posse e porte ilegal de arma, lesão corporal dolosa, ameaça, associação criminosa armada e usurpação de função pública. Os demais suspeitos passaram por audiência de custódia e aguardam as decisões da Justiça.

O caso é investigado como uma tentativa de grilagem violenta. Na noite do último dia 18, homens armados teriam invadido uma fazenda, ameaçado produtores rurais e impedido estes de seguir na estrada em direção às suas propriedades.

A Folha de S.Paulo teve acesso a um vídeo que mostram motoristas sendo obrigados a dar meia-volta após serem abordados por homens armados.

Formosa do Rio Preto é um município de 25,8 mil habitantes e se destaca por ser um dos principais polos do agronegócio na Bahia, com produção de soja, milho e algodão. A região possui um histórico de conflitos agrários e de ameaça a comunidades tradicionais.