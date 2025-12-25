SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (25) após matar o padrasto a facadas e ferir outras quatro pessoas durante uma confraternização de Natal em Jaguariúna (SP).

Caio César dos Santos Bartolomeu foi até a casa do padrasto, Leandro Flaeschen Moreira, 41, para comemorar o Natal. Segundo a Polícia Civil, a mãe do jovem teria permitido a entrada dele no local, que fica na rua Dom Pedro 1º, na vila Sete de Setembro.

Caio não aceitava o relacionamento dos dois e se enfureceu quando Leandro beijou a mãe. Por volta da meia-noite, a mulher desejou feliz Natal ao namorado, que lhe deu um selinho. No mesmo momento, o jovem tirou um canivete, que estava escondido em sua roupa, e deu facadas no padrasto.

A mãe tentou impedir que as agressões continuassem, mas também foi atingida nas mãos com facadas. Outras três pessoas, além dela, foram feridas e encaminhadas a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da região. A polícia não informou, no entanto, quem seriam as vítimas e em que momento foram esfaqueadas.

A filha de Leandro, de 16 anos, presenciou a cena. Diagnosticada com TEA (Transtorno do Espectro Autista), ela viu tudo acontecer e ficou sem reação no momento. O Conselho Tutelar buscou a adolescente e a levou para um lar temporário, ainda de acordo com o boletim de ocorrência.

Caio fugiu da residência, mas foi linchado por moradores do bairro. Após um patrulhamento na região e com informações de características do suspeito, os policiais encontraram o jovem sendo agredido pela população. Ele foi socorrido pelos agentes e levado para uma unidade de saúde.

A polícia segue investigando o caso. Investigadores tentaram interrogar o homem, mas ele estava com a "fala afetada" devido ao efeito dos remédios que tomou no hospital. Os policiais também aguardavam as vítimas terem alta para darem seus depoimentos.


